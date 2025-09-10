Η Πολωνία ενεργοποιεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά την κατάρριψη ρωσικών drones – Για 19 παραβιάσεις του FIR μιλά ο Τουσκ

Την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ ζητά η Πολωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τουσκ να ανακοινώνει ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης 10/9 συνολικά έγιναν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας του.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός ενημέρωσε το κοινοβούλιο για τα γεγονότα της χθεσινής νύχτας, κάνοντας γνωστό ότι η Πολωνία θα επικαλεστεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημη διαβούλευση εντός της στρατιωτικής συμμαχίας, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ του ίδιου και του προέδρου της χώρας Κάρολ Ναβρότσκι.

Το άρθρο 4 το οποίο για τελευταία φορά είχε ενεργοποιηθεί το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, προβλέπει ότι ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί να αρχίσει επίσημες διαβουλεύσεις με τη συμμαχία «όποτε κρίνει ότι η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια απειλείται».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενεργοποίηση του άρθρου 4 έχει γίνει μόλις επτά φορές από την ίδρυση της βορειοατλαντικής συμμαχίας.

Παράλληλα, ο Τουσκ ανέφερε ότι οι προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι υπήρξαν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, με σημαντικό αριθμό drones να περνούν στην Πολωνία από τη Λευκορωσία.

Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, πιθανότατα καταρρίφθηκαν τέσσερα drones. Έχει επιβεβαιωθεί η κατάρριψη τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ πιστεύεται ότι έχει καταρριφθεί και ένα τέταρτο. Οι αρχές εργάζονται για την επαλήθευση και την οριστικοποίηση αυτών των στοιχείων, πρόσθεσε.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι οι παραβιάσεις το βράδυ της Τρίτης «είναι μόνο ένα μέρος του ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας, με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να προγραμματίζουν να πραγματοποιήσουν “επιθετικές” στρατιωτικές ασκήσεις αργότερα αυτή την εβδομάδα».

«Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου… αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες. Η προοπτική όμως μιας μεγάλης στρατιωτικής διαμάχης είναι πιο κοντά από ποτέ από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» είπε ο Τουσκ.

Αναφερόμενος στην αντίδραση των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τουσκ είπε ότι «δείχνουν πως κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης και τη σημασία της συνεχιζόμενης υποστήριξης προς την Ουκρανία», επαναλαμβάνοντας επίσης τη στήριξη της Πολωνίας προς την Ουκρανία στον πόλεμο της με τη Ρωσία, αναφέροντας ότι αυτό είναι επίσης θεμελιώδες για την ασφάλεια της χώρας του.

Από την πλευρά του, ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αποφάσισε να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών.

«… η είδηση ότι θα έχουμε πλήρη πληροφόρηση για το τι συνέβη στην Πολωνία εντός 48ωρών με οδήγησε στην απόφαση να συγκαλέσω το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας εντός 48 ωρών», είπε ο Κάρολ Ναβρότσκι προσθέτοντας πως η κατάσταση αντιπροσωπεύει μια στιγμή που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του ΝΑΤΟ και της Πολωνίας.

Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Πολωνία στοχοθετήθηκε σκοπίμως

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε σήμερα ότι η Πολωνία στοχοθετήθηκε σκοπίμως σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας και πρότεινε «κοινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας» με τους ευρωπαίους συμμάχους του.

«Αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση αυτή, η κατεύθυνση αυτή επιδρομής, δεν ήταν τυχαία», σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η Ουκρανία είναι επίσης έτοιμη να βοηθήσει την Πολωνία να χτίσει ένα αποτελεσματικό σύστημα προειδοποίησης και προστασίας κατά ρωσικών απειλών αυτού του είδους», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είχε υπογραμμίσει εξάλλου νωρίτερα ότι η στοχοθέτηση της Πολωνίας με τουλάχιστον 8 επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα συνιστά ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη».

«Σήμερα υπήρξε άλλο ένα βήμα κλιμάκωσης –ρωσοϊρανικά ‘σαχίντ’ επιχείρησαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, σε εναέριο χώρο του NATO. Δεν ήταν μόνο ένα ‘σαχίντ’ κάτι το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατύχημα, αλλά τουλάχιστον 8 επιθετικά drones στόχευσαν προς την Πολωνία», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X, αναφερόμενος σε αυτά τα drones ιρανικής κατασκευής που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα.

«Αυτό είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη», πρόσθεσε, ζητώντας από τη Δύση μια ισχυρή απάντηση.

Συνολικά γύρω στα 415 drones και πάνω από 40 πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση στην Ουκρανία, η οποία εκτάθηκε σε 15 ουκρανικές περιφέρειες, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στην περιφέρεια Ζιτομίρ και τραυμάτισε άλλους 3 στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, τόνισε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 386 από τα 415 drones και 27 από τους 43 πυραύλους που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Επίσης ανέφερε ότι κατέγραψε πρόσκρουση 16 πυραύλων και 21 drones σε 17 μέρη.