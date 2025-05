Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε χθες Τετάρτη στον Νοτιοαφρικανό ομόλογό του Σίριλ Ραμαφόσα στο Οβάλ Γραφείο, στήνοντας για ακόμη μία φορά ενέδρα σε έναν ξένο ηγέτη μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Σε μια απίστευτη σκηνή, που ήταν προφανές ότι ήταν σκηνοθετημένη από τον Λευκό Οίκο και η οποία έφερε μνήμες από την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ κατηγόρησε ψευδώς τον Ραμαφόσα για γενοκτονία εις βάρος των λευκών Νοτιοαφρικανών, καταγγέλλοντας μαζικούς φόνους και κατασχέσεις γαιών.

Extraordinary moment as Trump plays videos to back up his ‘genocide’ claims in meting with Ramaphosa pic.twitter.com/jIEsDt6kjp