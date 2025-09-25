Η Μεγάλη του Γένους Σχολή μετακομίζει προσωρινά λόγω έργων στατικότητας

Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή στο Φανάρι, με ιστορία 571 ετών συνεχούς προσφοράς στην ελληνική Παιδεία, θα μεταφερθεί προσωρινά σε νέο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη.

Η μετεγκατάσταση κρίνεται αναγκαία, καθώς το εμβληματικό κτίριο της Σχολής χρειάζεται έργα ενίσχυσης της στατικότητας, προκειμένου να είναι ασφαλές σε περίπτωση σεισμού που ενδέχεται να πλήξει την πόλη.

Σε ανακοίνωση της διεύθυνσης της Σχολής σημειώνεται: «Είναι πλέον γνωστό το σοβαρό πρόβλημα που απειλεί την πόλη μας: η αμφίβολη καταλληλότητα πολλών δημόσιων κτιρίων έναντι ενός επικείμενου σεισμού. Όταν μάλιστα πρόκειται για κτίρια που στεγάζουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, το ζήτημα αποκτά διαστάσεις που δεν επιτρέπουν καμία αδιαφορία και καμία αναβολή.

Με αίσθημα ευθύνης, αλλά και αγωνίας για το μέλλον της νεολαίας μας, ενημερώνουμε τα εκλεκτά μέλη της Ομογένειας για την απόφαση της Διεύθυνσης Παιδείας της Πόλεως, η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 και αφορά στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της στατικότητας του ιστορικού κτιρίου της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, που προέκυψε κατόπιν εμπεριστατωμένων μελετών ειδικών επιστημόνων».

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση του κτηρίου και επιδιορθώσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν χωρίς την παρουσία μαθητών και διδακτικού προσωπικού, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Για τον λόγο αυτό, η Σχολή θα στεγαστεί προσωρινά σε άλλο κτίριο που πληροί όλες τις προδιαγραφές αντισεισμικότητας.

Η διεύθυνση ξεκαθαρίζει επίσης ότι «επειδή το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν διαστρεβλωμένες, αναληθείς, ακόμη και εντελώς ψευδείς ειδήσεις για την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, μοναδική έγκυρη πηγή πληροφόρησης είναι η ίδια η διεύθυνση της Σχολής. Οτιδήποτε άλλο πλήττει όχι μόνο το κύρος του ιστορικού αυτού ιδρύματος, αλλά και την ίδια την αλήθεια».

Παράλληλα, επισημαίνεται πως η παραπληροφόρηση δεν αφορά μόνο την κτηριακή ενίσχυση, αλλά και το θέμα της μη εγγραφής μαθητή στην Α΄ Γυμνασίου, εξαιτίας της συρρίκνωσης του ομογενειακού πληθυσμού. Όπως τονίζεται: «Για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν προτιθέμεθα να μπούμε σε δημόσια συζήτηση, διότι όλες μας οι σκέψεις και θέσεις έχουν κατατεθεί εδώ και πολλά χρόνια, σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις με εμπλεκόμενους φορείς της ομογενειακής παιδείας. Το θέμα είναι γνωστό και ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται νέες παρερμηνείες». Η ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας ότι «το να συγχέονται τα δύο προαναφερθέντα και ανεξάρτητα ζητήματα το αντιλαμβανόμαστε ως ένδειξη κακής προαίρεσης».

Το εντυπωσιακό κόκκινο κτίσμα που φιλοξενεί σήμερα τη Μεγάλη του Γένους Σχολή κατασκευάστηκε μεταξύ 1881-1883, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Δημάδη, στην τοποθεσία όπου παλαιότερα βρισκόταν κτήμα του Δημήτριου Καντεμίρ. Πρόκειται για το αρχαιότερο σε λειτουργία ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, ιδρυμένο το 1454 από τον Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο, ως συνέχεια της Οικουμενικής Πατριαρχικής Σχολής που είχε θεμελιώσει τον 4ο αιώνα ο Μέγας Κωνσταντίνος.