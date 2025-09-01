Η Κομισιόν επιβεβαιώνει τις παρεμβολές στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν – “Δείχνει” τη Μόσχα

Επιβεβαιώνει η Κομισιόν ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS στο αεροσκάφος που μετέφερε την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία.

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε η δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.

Η ίδια επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των FT ότι το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία χθες, Κυριακή, γεγονός που αποδίδεται σε Ρωσικές ενέργειες.

Όπως είπε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η Πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ’ αυτό το περιστατικό».

Υπενθυμίζεται ότι τρεις αξιωματούχοι που μίλησαν στους FT, τόνισαν ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση δολιοφθοράς από τη Ρωσία. «Ολόκληρη η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο έχασε το GPS. Ήταν αδιαμφισβήτητη παρεμβολή», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το αεροπλάνο έκανε κύκλους για σχεδόν μία ώρα, πριν ο πιλότος αποφασίσει προσγειωθεί χειροκίνητα χρησιμοποιώντας έντυπους χάρτες. Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε τη διακοπή ως «αδιαμφισβήτητη παρεμβολή».