FT: Απενεργοποιήθηκε το GPS στο αεροπλάνο που μετέφερε την Φον ντερ Λάιεν – Υποψίες για ρωσική παρεμβολή

Το αεροπλάνο που μετέφερε την προέδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την Κυριακή έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS την ώρα που προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία, αναφέρουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στους FT, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση δολιοφθοράς από τη Ρωσία. «Ολόκληρη η περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο έχασε το GPS. Ήταν αδιαμφισβήτητη παρεμβολή», ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Τελικά, το αεροπλάνο προσγειώθηκε καθώς ο πιλότος χρησιμοποίησε τους φυσικούς χάρτες, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα. Breaking news: A suspected Russian interference attack targeting the president of the European Commission, Ursula von der Leyen, disabled GPS navigation services at a Bulgarian airport and forced the commission president’s plane to land using paper maps. https://t.co/FguqRHYCTY pic.twitter.com/d2FBcdnu9R— Financial Times (@FT) September 1, 2025

Μάλιστα, το αεροπλάνο έκανε κύκλους για σχεδόν μία ώρα, έως ότου ο πιλότος αποφασίσει να κάνει αναγκαστική προσγείωση, χειροκίνητα χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες.

Σημειώνεται ότι η πρόεδρος της Κομισιόν ταξίδευε από τη Βαρσοβία προς το Πλόβντιβ, προκειμένου να συναντήσει τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιαζκόφ και να επισκεφθεί ένα αμυντικό εργοστάσιο.

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε η δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα.

Όπως είπε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η Πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία», δήλωσε σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Όπως τόνισε, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ’ αυτό το περιστατικό».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους FT ότι «οι πληροφορίες είναι λανθασμένες».