Η Γερμανία κερδίζει τη «μάχη» του ντονέρ – Η Τουρκία αποσύρει την προσπάθεια για κανόνες στην ΕΕ

Η απόπειρα της Τουρκίας να επιβάλει αυστηρούς κανόνες για την παρασκευή του ντονέρ κεμπάπ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αποσύρθηκε χωρίς αποτέλεσμα. Εάν είχε υιοθετηθεί η πρόταση για την ετικέτα «Εγγυημένη Παραδοσιακή Σπεσιαλιτέ», τα καταστήματα θα έπρεπε να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα συστατικά και να ακολουθούν περιορισμούς στη διαδικασία παρασκευής, κάτι που θα επηρέαζε ιδιαίτερα τη γερμανική βιομηχανία κεμπάπ, η οποία διαφοροποιείται από το αυθεντικό τουρκικό ντονέρ.

Οι τουρκικές Αρχές υποστήριξαν ότι το ντονέρ αποτελεί εθνικό πιάτο της Τουρκίας, που εξαπλώθηκε στην Ευρώπη μέσω της μετανάστευσης. Ωστόσο, οι Γερμανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η δική τους εκδοχή έχει ενσωματωθεί στην εθνική τους κουζίνα. Ο παραδοσιακός τρόπος μαγειρέματος σε κάθετη σούβλα χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, ενώ η λέξη «ντονέρ» προέρχεται από αυτή την τεχνική.

Σύμφωνα με την πρόταση της Τουρκίας, η ΕΕ θα έπρεπε να θέσει αυστηρούς κανόνες για το είδος και την ηλικία του κρέατος, την απαγόρευση ορισμένων τύπων κρέατος, το πάχος των φετών, τον τύπο του μαχαιριού και τις μαρινάδες. Η γερμανική παραλλαγή όμως χρησιμοποιεί συχνά μοσχαρίσιο κρέας μέσα σε πίτα, με λαχανικά, τουρσιά, κόκκινα κρεμμύδια και σάλτσες.

Η πρόταση της Τουρκίας προκάλεσε αντιδράσεις στο Βερολίνο. Ο πρώην υπουργός Τροφίμων και Γεωργίας, Τζεμ Οζντεμίρ, τουρκικής καταγωγής, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το ντονέρ ανήκει στη Γερμανία» και ότι δεν χρειάζονται οδηγίες από την Άγκυρα. Στη Γερμανία ζουν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια Τούρκοι πολίτες και σχεδόν ίδιος αριθμός ατόμων τουρκικής καταγωγής.

Η αγορά του κεμπάπ είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα: οι ετήσιες πωλήσεις σε όλη την Ευρώπη φτάνουν περίπου τα 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,4 δισ. ευρώ προέρχονται μόνο από τη Γερμανία.