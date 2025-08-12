Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Δανία ενώνεται με τη διεθνή προσπάθεια ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Αυτός δεν είναι σε καμία περίπτωση ο βέλτιστος τρόπος για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας»

Η Δανία ενώνεται με τη διεθνή προσπάθεια ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
EPA
DEBATER NEWSROOM

Η Δανία θα συμμετάσχει σε διεθνή επιχείρηση ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία συντονίζεται από την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε μια ρίψη (βοήθειας) από αέρος στη Γάζα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο ανοιχτό μέχρι τα τέλη Αυγούστου, κατά το οποίο το Ισραήλ έχει χορηγήσει πρόσβαση στον εναέριο χώρο του», δήλωσε ο Δανός ΥΠΕΞ στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτός δεν είναι σε καμία περίπτωση ο βέλτιστος τρόπος για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι ένα είδος λύσης έκτακτης ανάγκης, αλλά αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και η Ιορδανία ζήτησαν τη βοήθεια της Δανίας για αυτήν την ανθρωπιστική επιχείρηση, δήλωσε ο Λέκε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau. Τα τρόφιμα θα ριφθούν από ένα αεροσκάφος C-130 που θα πετάξει πάνω από τον παλαιστινιακό θύλακα μία ή δύο φορές πριν από τις 22 Αυγούστου. Ο υπουργός αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος της δανικής συνεισφοράς.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ζελένσκι: Τηλεφωική επικοινωνία με τον Ερντογάν
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Τηλεφωική επικοινωνία με τον Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν όψει και της συνάντησης των Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου, όπου θα τεθεί μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ