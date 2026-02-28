Ιράν: Διαψεύδει τις πληροφορίες ότι ο Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός και επιτέθηκε στο Ισραήλ – Αναφορες για τραυματίες (Βίντεο)

Τις πληροφορίες πως ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός απορρίπτει το Ιράν.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδόθηκε στο Sky News ιρανικές πηγές αρνούνται ότι βρέθηκε νεκρός ο Αλί Χαμενεΐ τόνιζοντας ότι «ο ηγέτης της επανάστασης είναι ακλόνητος και σταθερός στη διοίκηση του πεδίου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ ένα “μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο” μετά τις επιθέσεις τους στο Ιράν. ⚡️Massive destruction in Tel Aviv following Iranian missile strike pic.twitter.com/yOaX2l3rN8— War Monitor (@WarMonitors) February 28, 2026 ⚡️In Tel Aviv, an Iranian missile strike hit the city center. pic.twitter.com/pgiW8lVLue February 28, 2026

“Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους”, έγραψε ο Λαριτζανί στην πλατφόρμα X. Το Ιράν “θα δώσει στους διεθνείς καταπιεστές ένα μάθημα που θα τους μείνει αξεχαστο”, πρόσθεσε.

Παράλληλα, σειρήνες ήχησαν σε όλο το κεντρικό και βόρειο Ισραήλ εν μέσω νέας επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι εργάζονται για την αναχαίτιση των βλημάτων. ⚡️In Tel Aviv, an Iranian missile strike hit the city center. pic.twitter.com/pgiW8lVLue ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ February 28, 2026

Από σήμερα το πρωί, το Ιράν έχει εκτοξεύσει περίπου 170 βαλλιστικούς πυραύλους, δεκάδες εκ των οποίων προς το Ισραήλ και δεκάδες προς αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στρατιωτικές εκτιμήσεις.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για περίπου πέντε τραυματίες στο Ισραήλ μετά από την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ το Σάββατο 28/2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τμήμα δημοσίων σχέσεων του Ιρανικού Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι το τρίτο και το τέταρτο κύμα «αντιποίνων» επιθέσεων σε αμερικανικές και ισραηλινές θέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Μερικοί από τους στόχους περιλαμβάνουν, σύμφωνα με δήλωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων IRNA: «Η βάση του Ισραηλινού Ναυτικού στο λιμάνι της Χάιφα, το αγκυροβόλιο των πολεμικών πλοίων του καθεστώτος στη Χάιφα, η αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ, το Υπουργείο Πολέμου του καθεστώτος στην περιοχή Χακριγιάτ, ο στρατιωτικοβιομηχανικός οικισμός Μπέιτ Χασαμάς και το κεντρικό κέντρο στρατιωτικής βιομηχανίας Στούντ είναι μεταξύ των κύριων στόχων κατά τη διάρκεια του τρίτου και τέταρτου κύματος».