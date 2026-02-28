Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Η αινιγματική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media (Φωτογραφία)

Μια αινιγματική ανάρτηση υπήρξε το βράδυ του Σαββάτου στον επίσημο λογαριασμό του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Συγκεκριμένα, παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι νεκρός, στον επίσημο λογαριασμό του ανέβηκε μια φωτογραφία που δείχνει μια μορφή που του μοιάζει να κρατάει σπαθί και να υπάρχουν φλόγες στον ουρανό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

به نام نامی حیدر علیه‌السلام pic.twitter.com/n848j6KASq— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) February 28, 2026

«Στο όνομα του ενδόξου Χαϊντάρ (Χαϊντάρ = προσωνύμιο του Ιμάμη Αλή), ειρήνη σε αυτόν» ανέφερε η λεζάντα, ενώ στο κείμενο πάνω στην εικόνα αναφέρεται ότι «στο όνομα του Χαϊντάρ (σ.σ. ένα από τα προσωνύμια του Ιμάμη Αλή, κεντρικής μορφής στο σιιτικό Ισλάμ), ρίξτε κάτω τους άπιστους, χωρίς μερίδιο, Αλή, ειρήνη σε αυτόν».

Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα καθώς μπορεί να ερμηνευτεί ως «αποχαιρετισμός» στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αλλά και ως ένας όρκος για εκδίκηση για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε πολλές περιοχές του Ιράν.