Σε μία άνευ προηγουμένου δήλωση προχώρησε η Πόλα Γουάιτ, στενή συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, που ανέφερε ότι οι Χριστιανοί θα πρέπει να είναι «υποχρεωμένοι» να επισκεφτούν το Ισραήλ πριν μπουν στον Παράδεισο.

Πόλα Γουάιτ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν μία κατ’ ιδίαν συζήτηση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Σε αυτή τη συνάντηση η Γουάιτ προχώρησε σε αυτή την απίστευτη δήλωση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και αυτό γιατί τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το χριστιανικό στοιχείο στα Παλαιστινιακά εδάφη έχει αρχίσει να εξαλείφεται.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας του η Γουάιτ υιοθέτησε τη θέση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι που «χρηματοδοτείται από χώρες όπως το Κατάρ και το Ιράν.

Trump’s Protestant faith advisor Paula White says Christians should be “mandated to go to Israel before you get to heaven.”



