Η Αθήνα εξετάζει να μην συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που ετοιμάζει ο Τραμπ για τη Γάζα – Ποιοι άλλοι συγκλίνουν στο «όχι»

Αντιμέτωπες με ένα κρίσιμο δίλημμα βρίσκονται η Αθήνα και αρκετές ακόμη χώρες, υπό το βάρος των πιέσεων που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο να εξασφαλίσει την υπογραφή όσο το δυνατόν περισσότερων κρατών για τη συγκρότηση του λεγόμενου «Συμβουλίου της Ειρήνης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει την επίσημη ανακοίνωση του εγχειρήματος έως την Πέμπτη, στο περιθώριο εκδήλωσης κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει διεξοδικά την πρόταση Τραμπ, τόσο ως προς την πολιτική όσο και ως προς τη νομική της διάσταση, ενώ βρίσκεται σε συντονισμό με εταίρους εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διαμορφώσει την τελική της στάση. Στην αξιολόγηση αυτή λαμβάνεται υπόψη και η συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Αθήνα προσανατολίζεται στο να μην αποδεχθεί την πρόσκληση για συμμετοχή σε ένα όργανο το οποίο φαίνεται να αποκλίνει από τις σαφείς προβλέψεις του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που αφορά τη Γάζα.

Πώς διαμορφώνεται το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Αρχικά, το Συμβούλιο της Ειρήνης είχε προβλεφθεί να αφορά αποκλειστικά τη Γάζα και να έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, σύμφωνα και με το σχετικό ψήφισμα του ΟΗΕ.

Ωστόσο, από τα κείμενα που συνοδεύουν την πρόσκληση την οποία έχει απευθύνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε σχεδόν 60 χώρες, προκύπτει ότι η πρόταση υπερβαίνει το αρχικό πλαίσιο: δεν περιορίζεται γεωγραφικά στη Γάζα και προβλέπει λειτουργία χωρίς χρονικό ορίζοντα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι εκείνη μιας δομής με μόνιμα χαρακτηριστικά, παράλληλης προς τους υφιστάμενους διεθνείς οργανισμούς, στην οποία κεντρικό και ηγετικό ρόλο θα διαδραματίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως επισημαίνεται από διπλωματικές πηγές, ο τρόπος διατύπωσης των προσκλήσεων, αλλά και η επιλογή των αποδεκτών τους, καθιστούν σαφές ότι μια ενδεχόμενη απόρριψη θα μπορούσε να εκληφθεί αρνητικά από τον Αμερικανό πρόεδρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις μελλοντικές διμερείς σχέσεις.

Από την άλλη πλευρά, η αποδοχή της πρόσκλησης ενδέχεται να σηματοδοτήσει τη νομιμοποίηση μιας ασαφούς διαδικασίας, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στο μέλλον με απρόβλεπτο τρόπο, ενώ παράλληλα θεωρείται ότι υπονομεύει τον ρόλο και το κύρος του ΟΗΕ.

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανία και Γαλλία φέρονται να προσανατολίζονται προς την απόρριψη της πρόσκλησης, ενώ αντίθετα η Ουγγαρία έχει δηλώσει πρόθεση συμμετοχής, όπως και η Αλβανία από τον ευρωπαϊκό χώρο.

Εκτιμάται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη τουλάχιστον δέκα χωρών, αριθμό που του επιτρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου για τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Ειρήνης.