Haaretz: Ισραήλ και Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες τις επόμενες ημέρες

Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, αναφέρει η εφημερίδα Haaretz το Σάββατο, επικαλούμενη δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχει στις συνομιλίες που ενδέχεται να διεξαχθούν στο Παρίσι ή στην Κύπρο, με τον έμπιστο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ρον Ντέρμερ, να ηγείται της ισραηλινής αντιπροσωπείας, αναφέρει η Haaretz.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επικεφαλής της ισραηλινής αντιπροσωπείας αναμένεται να είναι ο Ρον Ντέρμερ, στενός συνεργάτης του Νετανιάχου. Από την πλευρά του Λιβάνου, ο Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν έχει δηλώσει ότι «όλα είναι στο τραπέζι», ακόμη και η προοπτική ομαλοποίησης των σχέσεων.

«Αν οι συνομιλίες πραγματοποιηθούν, θα είναι η πρώτη φορά μετά από δεκαετίες που οι δύο χώρες θα διαπραγματευτούν απευθείας και όχι μέσω της UNIFIL ή άλλων έμμεσων διαύλων. Το διακύβευμα δεν είναι μόνο η κατάπαυση του πυρός, αλλά το αν ο Λίβανος μπορεί να ανακτήσει την κυριαρχία του επί των όπλων στο έδαφός του» τονίζεται.