Guardian: Η «πράσινη» και η «κόκκινη» ζώνη που προβλέπει το σχέδιο των ΗΠΑ για την Γάζα – Η διχοτόμηση και ο έλεγχος της περιοχής

Στο φως ήρθε το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, το οποίο σύμφωνα με τον Guardian προβλέπει μια «πράσινη» και μια «κόκκινη» γραμμή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο οι ΗΠΑ σχεδιάζουν τη μακροπρόθεσμη διαίρεση της Γάζας σε μια «πράσινη ζώνη» υπό ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο, όπου θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, και σε μια «κόκκινη ζώνη» που θα μείνει σε ερείπια.

Ξένες δυνάμεις θα αναπτυχθούν αρχικά μαζί με Ισραηλινούς στρατιώτες στα ανατολικά της Γάζας , αφήνοντας την κατεστραμμένη λωρίδα χωρισμένη από την τρέχουσα «κίτρινη γραμμή» που ελέγχεται από το Ισραήλ, σύμφωνα με έγγραφα στρατιωτικού σχεδιασμού των ΗΠΑ που περιήλθαν στην κατοχή του Guardian και πηγές που ενημερώθηκαν για τα αμερικανικά σχέδια.

«Ιδανικά θα θέλατε να τα ολοκληρώσετε όλα, σωστά; Αλλά αυτό είναι φιλόδοξο», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Δεν θα είναι εύκολο».

Στη συνέχεια, το άρθρο αναφέρει «Τα στρατιωτικά σχέδια των ΗΠΑ εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσινγκτον να μετατρέψει την εκεχειρία που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα σε μια διαρκή πολιτική διευθέτηση με την παλαιστινιακή κυριαρχία σε όλη τη Γάζα, την οποία είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχέδια για το μέλλον της Γάζας μεταβάλλονται με ιλιγγιώδη ρυθμό, αντανακλώντας μια χαοτική, αυτοσχέδια προσέγγιση για την επίλυση μιας από τις πιο περίπλοκες και δυσεπίλυτες συγκρούσεις στον κόσμο και την παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και στέγης, σε 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Μετά από εβδομάδες κατά τις οποίες οι ΗΠΑ προώθησαν την ανοικοδόμηση με τη μορφή περιφραγμένων καταυλισμών για μικρές ομάδες Παλαιστινίων, που αναφέρονται ως «εναλλακτικές ασφαλείς κοινότητες» (ASC), τα σχέδια αυτά εγκαταλείφθηκαν αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Αυτή είναι μια σύνοψη μιας ιδέας που είχε προταθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Έχουν ήδη προχωρήσει από αυτό».

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν επανειλημμένα εκφράσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το μοντέλο ASC δήλωσαν την Παρασκευή ότι δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για την αλλαγή των σχεδίων.

Χωρίς ένα εφαρμόσιμο σχέδιο για μια διεθνή ειρηνευτική δύναμη, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και την ανοικοδόμηση μεγάλης κλίμακας, η Γάζα κινδυνεύει να βυθιστεί σε αδιέξοδο μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Οι μεσολαβητές έχουν προειδοποιήσει για μια κατάσταση που «δεν είναι πόλεμος αλλά ούτε και ειρήνη» σε μια διαιρεμένη Γάζα, με τακτικές ισραηλινές επιθέσεις, μια εδραιωμένη κατοχή, καμία παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση και περιορισμένη ανοικοδόμηση παλαιστινιακών σπιτιών και κοινοτήτων.

Η δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) αποτελεί τη βάση του 20 σημείων του Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει «ειρηνευτικό σχέδιο». Οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι ένα προσχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα δίνει επίσημη εντολή στη δύναμη θα εγκριθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και αναμένουν να ακολουθήσουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις δεσμεύσεις για την αποστολή στρατευμάτων.

«Το πρώτο βήμα είναι να λάβουμε [το ψήφισμα]», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Οι χώρες δεν πρόκειται να αναλάβουν σταθερές δεσμεύσεις μέχρι να δουν πραγματικά τη διατύπωση που έχει ψηφιστεί».

Ο Τραμπ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναπτύξει Αμερικανούς στρατιώτες επί τόπου για να ανοίξει ο δρόμος για την αποχώρηση του Ισραήλ ή για τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης. «Οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει πολύ σαφείς ότι θέλουν να καθορίσουν το όραμα και όχι να πληρώσουν γι’ αυτό», δήλωσε διπλωματική πηγή.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η περιφερειακή διοίκηση του αμερικανικού στρατού (Centcom) κατάρτισε σχέδια για να θέσει τις ευρωπαϊκές δυνάμεις -συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων Βρετανών, Γάλλων και Γερμανών στρατιωτών- στον πυρήνα των ISF, σύμφωνα με έγγραφα που είδε η Guardian.

Περιλαμβάνουν έως και 1.500 στρατιώτες πεζικού από το Ηνωμένο Βασίλειο, με εμπειρογνωμοσύνη που περιλαμβάνει εξουδετέρωση βομβών και στρατιωτικό ιατρικό προσωπικό, και έως 1.000 Γάλλους στρατιώτες για την κάλυψη του καθαρισμού και της ασφάλειας των δρόμων.

Οι ΗΠΑ ήθελαν επίσης στρατεύματα από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες για να χειρίζονται τα νοσοκομεία εκστρατείας, την εφοδιαστική και τις πληροφορίες.

Μία πηγή χαρακτήρισε αυτά τα σχέδια ως «παραληρηματικά». Μετά από μακρές αποστολές στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, πολύ λίγοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα ήταν πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν τη ζωή των στρατιωτών τους στη Γάζα, αν και έχουν υποσχεθεί άλλης μορφής υποστήριξη. Μόνο η Ιταλία έχει προσφέρει πιθανή συνεισφορά στρατευμάτων».

Τέλος, ο Guardian καταλήγει: «Τα έγγραφα χαρακτηρίστηκαν ως μη απόρρητα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούσαν τα στρατιωτικά σχέδια εξαιρετικά ευαίσθητα και προφανώς συγκρούστηκαν με την πραγματικότητα μέσα σε λίγες μέρες.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα έγγραφα περιείχαν «πολλές ανακρίβειες» και η Ουάσινγκτον δεν περίμενε ότι τα ευρωπαϊκά στρατεύματα θα αποτελούσαν τον πυρήνα των ISF, προσθέτοντας ότι ο σχεδιασμός για τη Γάζα προχωρά γρήγορα.

«Είναι πολύ δυναμικό. Είναι πολύ ρευστό», παραδέχτηκε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Υπάρχουν μόνο λίγοι άνθρωποι που πραγματικά καταλαβαίνουν και έχουν το τιμόνι αυτού του πράγματος».

Η Ιορδανία αναφέρθηκε ως πιθανή χώρα που συνεισέφερε εκατοντάδες ελαφρά στρατεύματα πεζικού και έως και 3.000 αστυνομικούς, παρόλο που ο βασιλιάς Αμπντουλάχ έχει αποκλείσει ρητά την αποστολή στρατευμάτων επειδή η χώρα του είναι «πολύ κοντά πολιτικά» στη Γάζα.

Περισσότεροι από τους μισούς Ιορδανούς είναι παλαιστινιακής καταγωγής και η συμφωνία για την αστυνόμευση των ερειπίων της περιοχής σε συντονισμό με τις ισραηλινές δυνάμεις θα αποτελούσε μια εκρηκτικά αντιδημοφιλή απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ιορδανίας.

Από την Πέμπτη, ο αμερικανικός στρατός ανέμενε βασικές συνεισφορές από μια γενναιόδωρα ευρεία ομάδα που περιγράφεται ως «ΝΑΤΟ και εταίροι», η οποία περιελάμβανε χώρες από την Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Μια «έννοια επιχείρησης» των ΗΠΑ για τις ISF ορίζει ότι τα στρατεύματα θα υπηρετούν μόνο στην «πράσινη ζώνη». Οι ΗΠΑ προβλέπουν την ανάπτυξη «ξεκινώντας με μικρή δύναμη» σε μια περιορισμένη περιοχή με μερικές εκατοντάδες στρατιώτες, και στη συνέχεια επεκτείνοντάς την σταδιακά σε μια πλήρη δύναμη 20.000 ανδρών σε όλη την περιοχή.

Δεν θα επιχειρήσει στη δυτική πλευρά της «κίτρινης γραμμής», όπου η Χαμάς ανακτά τον έλεγχο. «Δεν πρόκειται να φύγετε [από την πράσινη ζώνη]», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένα άλλο έγγραφο καθορίζει σχέδια για ξένους στρατιώτες που θα επάνδρωναν τα περάσματα κατά μήκος της γραμμής ελέγχου, αφού «ενσωματωθούν» με τις ισραηλινές δυνάμεις που σταθμεύουν κατά μήκος της, μια αποστολή που είναι πιθανό να ανησυχήσει τα έθνη που ενδεχομένως θα συνεισφέρουν στρατεύματα.

Είναι επιφυλακτικοί μήπως βρεθούν σε διασταυρούμενα πυρά μεταξύ της Χαμάς και των Ισραηλινών στρατιωτών, και τα σύνορα είναι συνήθως πιθανά σημεία ανάφλεξης. Φοβούνται επίσης μήπως ανοίξει ο δρόμος για κατηγορίες ότι οι Ισραηλινές Δυνάμεις Ασφαλείας στηρίζουν τη συνεχιζόμενη ισραηλινή κατοχή της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός θα «εξετάσει τους όρους για την αποχώρηση» σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν θα έχει εδραιωθεί η διεθνής ασφάλεια, αναφέρει το σχέδιο, χωρίς να καθορίζει κανένα χρονοδιάγραμμα.

Η επανένωση της Γάζας αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας «προώθησης προς τη σταθεροποίηση και τη διαρκή ειρήνη και τη μετάβαση σε πολιτική διακυβέρνηση», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, αλλά πρόσθεσε ότι είναι αδύνατο να οριστεί ημερομηνία για το πότε θα μπορούσε να συμβεί.

Το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ περιγράφει μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη ως «τη μακροπρόθεσμη λύση εσωτερικής ασφάλειας» για τη Γάζα, αλλά οι Αμερικανοί σχεδιαστές της έχουν αναθέσει μόνο έναν περιορισμένο ρόλο. Το περίγραμμα προβλέπει αρχικά 200 νεοσύλλεκτους, οι οποίοι θα αυξηθούν σε διάστημα ενός έτους σε μια δύναμη 3.000 έως 4.000 αξιωματικών, που ισοδυναμεί με μόλις έναν στους πέντε της προγραμματισμένης ανάπτυξης δυνάμεων ασφαλείας.

Οι στρατιωτικοί σχεδιαστές των ΗΠΑ βλέπουν επίσης την ανοικοδόμηση εντός της «πράσινης ζώνης» ως μέρος μιας ασαφούς πορείας για την επανένωση της Γάζας, πείθοντας τους Παλαιστίνιους πολίτες να μετακινηθούν πέρα ​​από τη γραμμή του ισραηλινού ελέγχου.

«Καθώς τα πράγματα προχωρούν και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για σημαντική πρόοδο στην ανοικοδόμηση, [θα] δείτε τους πολίτες της Γάζας να μετακινούνται εκεί να αρχίζουν να ευημερούν», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Οι άνθρωποι θα λένε “αυτό θέλουμε” και έτσι εξελίσσεται η κατάσταση προς αυτή την κατεύθυνση. Κανείς δεν μιλάει για στρατιωτική επιχείρηση για να το επιβάλει».

Ωστόσο, ακόμη και η οριοθέτηση μιας «πράσινης ζώνης» στη Γάζα κινδυνεύει να κάνει συγκρίσεις με το Ιράκ και το Αφγανιστάν, όπου η φράση έγινε συνώνυμη με τις στρατιωτικές αποτυχίες των ΗΠΑ.

Στη Βαγδάτη και την Καμπούλ, οι πράσινες ζώνες ήταν θύλακες περικυκλωμένοι από τσιμεντένια αντιανεμικά φράγματα, όπου οι δυτικές δυνάμεις και οι τοπικοί σύμμαχοί τους υποχωρούσαν για να ξεφύγουν από τη βία που είχε εξαπολύσει η αποστολή τους στις κοινότητες γύρω τους.

Ένας δάσκαλος δίνει μάθημα κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ενός αυτοσχέδιου σχολείου στο τζαμί Sayed Hashem στην πόλη της Γάζας. Φωτογραφία: Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images

Το σχέδιο χρήσης της βοήθειας για να δελεαστεί ο πληθυσμός της Γάζας να εισέλθει σε μια περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο, μετά από δύο χρόνια ενός πολέμου που κρίθηκε γενοκτονία από μια επιτροπή του ΟΗΕ, έχει ομοιότητες με άλλες καταστροφικές πολιτικές των ΗΠΑ από εκείνες τις συγκρούσεις.

Περίπου μια δεκαετία πριν οι Ταλιμπάν καταλάβουν την Καμπούλ, οι ΗΠΑ ισχυρίζονταν ότι έφερναν «κυβέρνηση σε ένα κουτί» στο νότιο Χελμάντ για να κερδίσουν την υποστήριξη των αμάχων. Η επαρχία παρέμεινε προπύργιο των ανταρτών.

Το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ δεσμεύεται για την αποστρατιωτικοποίηση των παλαιστινιακών παρατάξεων στη Γάζα και για μια ενδεχόμενη ισραηλινή αποχώρηση σε μια «περίμετρο ασφαλείας» που θα έχει χαραχθεί σε παλαιστινιακή γη. Αυτό θα διευκολυνθεί από τις ISF και θα επιτρέψει την έναρξη της ανοικοδόμησης «προς όφελος του λαού [της Γάζας]».

Η ανάγκη για ανοικοδόμηση είναι επείγουσα, καθώς περισσότερο από το 80% των κτιρίων στη Γάζα έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των σχολείων και των νοσοκομείων, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Πάνω από ένα μήνα μετά την έναρξη της εκεχειρίας, το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει τις αποστολές βοήθειας στη Γάζα, απαγορεύοντας μεταξύ άλλων βασικά είδη, όπως στύλους σκηνών, τα οποία χαρακτηρίζει ως «διπλής χρήσης» επειδή, όπως λέει, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι περιμένουν είδη έκτακτης ανάγκης για στέγαση και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι ζουν σε σκηνές χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως καθαρό νερό. Σχεδόν όλος ο πληθυσμός – περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι – είναι συνωστισμένοι στην κόκκινη ζώνη, μια λωρίδα κατά μήκος της ακτής που καλύπτει λιγότερο από το ήμισυ της επιφάνειας της Γάζας».