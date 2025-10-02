Guardian: Η Χαμάς θα απαιτήσει βασικές αναθεωρήσεις στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα πριν το αποδεχτεί

Στο γεγονός ότι η Χαμάς θα απαιτήσει βασικές αναθεωρήσεις στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα πριν το αποδεχτεί στέκεται η Guardian.

Συγκεκριμένα, αναλυτές και πηγές που είναι κοντά στην τρομοκρατική οργάνωση αναφέρουν ότι η Χαμάς θα απαιτήσει βασικές αναθεωρήσεις στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά είναι πιθανό να αποδεχτεί το σχέδιο τις επόμενες ημέρες ως βάση για ανανεωμένες διαπραγματεύσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ έθεσε προθεσμία «τριών ή τεσσάρων ημερών» από την Τρίτη στη Χαμάς για να δώσει την απάντησή της στο σχέδιό του, το οποίο στοχεύει να τερματίσει τον διετή πόλεμο στη Γάζα και να επιτρέψει μια φαινομενικά αόριστη διεθνή διοίκηση της κατεστραμμένης περιοχής ή να «πληρώσει στην κόλαση».

Ο Μχαϊμάρ Αμπουσάντα, πολιτικός επιστήμονας από τη Γάζα με έδρα το Κάιρο, δήλωσε ότι η Χαμάς πρέπει τώρα να «διαλέξει ανάμεσα στο κακό και το χειρότερο».

«Αν πουν “όχι”, όπως έχει καταστήσει σαφές ο Τραμπ, αυτό δεν θα είναι καλό και θα επιτρέψει στο Ισραήλ να κάνει ό,τι χρειαστεί για να το τελειώσει αυτό. Θα πουν “ναι, αλλά χρειαζόμαστε αυτό και εκείνο”, είπε ο Αμπουσάντα.

Ο Χιου Λόβατ, ανώτερος συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για τη Χαμάς να αποδεχτεί τους όρους άνευ όρων. «Αυτό είναι κατανοητό. Το κείμενο δεν περιέχει λεπτομέρειες. Αλλά τότε οτιδήποτε άλλο εκτός από την πλήρη και οριστική αποδοχή θα χρησιμοποιηθεί εναντίον της Χαμάς από το Ισραήλ, την κυβέρνηση Τραμπ και ενδεχομένως τους Ευρωπαίους», είπε.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, έχει αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ, το οποίο έχει ενσωματώσει πολλά από τα κύρια αιτήματα του Ισραήλ και διατυπώθηκε χωρίς να συμβουλευτεί τη Χαμάς.

Ο Νετανιάχου, ο οποίος καταζητείται από το διεθνές ποινικό δικαστήριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα , έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ θα «ολοκλήρωνε τη δουλειά» εάν η Χαμάς απέρριπτε την πρόταση ή επιβράδυνε την εφαρμογή της. Τον Μάρτιο, το Ισραήλ έσπασε μονομερώς μια δίμηνη εκεχειρία, αρνούμενο να προχωρήσει σε μια προγραμματισμένη δεύτερη φάση που θα μπορούσε να είχε τερματίσει οριστικά τις εχθροπραξίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ηγέτες της Χαμάς είναι διχασμένοι μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Ντόχας και Γάζας, γεγονός που περιπλέκει τις συζητήσεις σχετικά με την απάντηση της ομάδας. Η Τουρκία και το Κατάρ ασκούν πιέσεις στη Χαμάς να κάνει παραχωρήσεις.

Ένα σημείο τριβής είναι η απαίτηση του σχεδίου να αφοπλιστεί η Χαμάς, δήλωσε μια πηγή κοντά στην οργάνωση. Η παράδοση όλων των όπλων θα ήταν πολύ δύσκολο να αποδεχτεί η Χαμάς, ειδικά χωρίς καμία πολιτική διαδικασία ή ουσιαστική πρόοδο προς μια λύση δύο κρατών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις εντός του κινήματος. Τα μέλη στη Ντόχα τείνουν να είναι πιο ρεαλιστικά, ειδικά σε σύγκριση με τη στρατιωτική ηγεσία στη Γάζα. Υπάρχει προφανής ανάγκη να υπάρχει η αποδοχή της νίκης του στρατού και των απλών μαχητών», δήλωσε ο Λόβατ.

Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από την επιδρομή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ που σκότωσε 1.200 ανθρώπους, κυρίως άμαχους. Περίπου 250 κρατήθηκαν όμηροι, εκ των οποίων οι 48 παραμένουν στη Γάζα, αν και λιγότεροι από τους μισούς είναι ακόμα ζωντανοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περισσότεροι από 66.000 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, μεγάλο μέρος της περιοχής έχει μετατραπεί σε ερείπια και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των 2,3 εκατομμυρίων έχει εκτοπιστεί πολλές φορές.

Η πρόταση του Τραμπ θα απαιτεί από τους μαχητές να απελευθερώσουν όλους τους Ισραηλινούς ομήρους εντός 72 ωρών από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων σε μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος της περιμέτρου και μια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Απαιτεί επίσης από το Ισραήλ να απελευθερώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, πολλοί από τους οποίους εκτίουν ισόβιες ποινές, κάτι που η Χαμάς θα μπορούσε να παρουσιάσει ως σημαντική νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια άλλη ανησυχία για τη Χαμάς είναι η αόριστη υπόσχεση για αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, αν και η σαφής δήλωση ότι δεν θα υπάρξει προσάρτηση ή κατοχή της Γάζας από το Ισραήλ έγινε δεκτή με ικανοποίηση από μια πηγή κοντά στη Χαμάς.

Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι οι διαιρέσεις εντός της Χαμάς συχνά υπερβάλλονται.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματική διχόνοια μεταξύ της Γάζας, της Δυτικής Όχθης και της εξωτερικής ηγεσίας. Όλοι συμφωνούν στην αντίθεση στον αφοπλισμό επειδή ο ένοπλος αγώνας είναι μια τόσο βαθιά αρχή στη φύση και την ταυτότητά τους», δήλωσε ο Michael Milshtein, ειδικός σε θέματα Χαμάς στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Η Χαμάς έχει υποστεί πολύ σημαντικές απώλειες στον πόλεμο. Χιλιάδες μαχητές έχουν σκοτωθεί, μαζί με σχεδόν όλους τους ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες. Μια έκθεση της ACLED, της ανεξάρτητης ομάδας παρακολούθησης της βίας, διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 40 διοικητές και βασικά στελέχη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές από τον Μάρτιο. Ο θάνατός τους έχει αφήσει μόνο έναν ανώτερο διοικητή από το στρατιωτικό συμβούλιο της Χαμάς πριν από την 7η Οκτωβρίου να εξακολουθεί να διοικεί, ανέφερε η ACLED.

Ωστόσο, η Χαμάς συνεχίζει τις αντάρτικες επιχειρήσεις και διατηρεί τμήματα της διακυβέρνησης ελλείψει οποιασδήποτε εναλλακτικής λύσης. Αξιωματούχοι ανθρωπιστικών οργανώσεων στη Γάζα δήλωσαν ότι η ομάδα εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία στην πόλη της Γάζας, στα «κεντρικά στρατόπεδα» νοτιότερα και στην παράκτια ζώνη του αλ-Μαουάσι.

Η Χαμάς, η οποία ιδρύθηκε το 1987, έχει στρατολογήσει χιλιάδες νέους μαχητές οι οποίοι, αν και άπειροι και κακώς εξοπλισμένοι, μπορούν να προκαλέσουν απώλειες στις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο Μίλστεϊν δήλωσε ότι, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, το 90% των διοικητών της Χαμάς είχε σκοτωθεί, το 97% των πυραύλων της καταστράφηκε ή εκτοξεύτηκε, αλλά μόνο το 40% του εκτεταμένου δικτύου σηράγγων της οργάνωσης είχε καταστραφεί.

«Η Χαμάς έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Δραστηριοποιείται σε περιοχές όπου ο [ισραηλινός στρατός] έχει δηλώσει ότι η Χαμάς έχει ηττηθεί ολοκληρωτικά, αλλά δεν μπορείς να την εξαλείψεις εντελώς. Έχει μεταμορφωθεί και έχει επιβιώσει», δήλωσε ο Μιλστέιν.

Κάποιοι εντός της Χαμάς έχουν δεσμευτεί να απορρίψουν κατηγορηματικά το σχέδιο Τραμπ.

«Υπάρχει μια τάση από την στρατιωτική πτέρυγα, ειδικά από τους νεότερους μαχητές, που θέλει να συνεχίσει να μάχεται», είπε ο Λόβατ. «Η άποψή τους είναι ότι το Ισραήλ δυσκολεύεται στρατηγικά: η κινητοποίηση των εφέδρων είναι ένα τεράστιο βάρος, οι εκλογές αναμένονται σε περίπου ένα χρόνο, υπάρχει αυξανόμενη διεθνής και εγχώρια πίεση… Έτσι, για αυτούς, είναι απλώς ένα ζήτημα ποιος θα αντέξει περισσότερο».