Γκουτέρες: «Παρακολουθούμε τη συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας»

O γενικός γραμματέας του ΟΗΕ είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και τον Αμερικανό πρόεδρο

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σήμερα ότι όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι αποτρόπαια, υπογραμμίζοντας πως ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα είναι απαράδεκτος από ηθικής, πολιτικής και νομικής άποψης. «Παρακολουθούμε τη συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας», είπε σχολιάζοντας την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είπε πως θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

