Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η «superstar» πρέσβειρα που κάποτε αποκαλούσε τους Έλληνες «τεμπέληδες» και «τζαμπατζήδες»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έζησε στην Ελλάδα σαν πραγματική superstar. Μπουζούκια, λαμπερές πρεμιέρες, φωτογραφίες με διάσημους καλλιτέχνες, εμφανίσεις δίπλα σε ισχυρούς επιχειρηματίες και μια αθηναϊκή κοινωνία που την υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη. Υπάρχει, ωστόσο, μια παλαιότερη πλευρά της Αμερικανίδας διπλωμάτη που έρχεται σε έντονη αντίθεση με αυτή την εικόνα: το 2015, από το τηλεοπτικό στούντιο του Fox News, είχε επιτεθεί στους Έλληνες, χαρακτηρίζοντάς τους «τζαμπατζήδες» και «τεμπέληδες», ενώ είχε χρησιμοποιήσει ακόμη και μια προσβλητική παρομοίωση με σκύλο που ουρεί στο χαλί.

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την αποχώρησή της από την αμερικανική πρεσβεία, οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποκτούν εκ νέου ενδιαφέρον.

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Και αυτό γιατί η γυναίκα που αργότερα έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της κοσμικής Αθήνας είχε εκφραστεί με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο για την ελληνική κοινωνία, σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της.

Το 2015, όταν η Γκίλφοϊλ ζητούσε την «τιμωρία» των Ελλήνων

Η ιστορία μάς γυρίζει πίσω στο καλοκαίρι του 2015.

Η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, με τις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα διάσωσης να κορυφώνονται και το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τότε παρουσιάστρια του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News και μέλος της εκπομπής The Five, σχολίασε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος με έναν τρόπο που κάθε άλλο παρά διπλωματικός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Επέκρινε τους Έλληνες για τη στάση τους απέναντι στους Ευρωπαίους πιστωτές, υποστηρίζοντας ότι είχαν αναπτύξει υπερβολική εξάρτηση από το κράτος και ότι δεν αναλάμβαναν τις ευθύνες τους.

«Σε κανέναν δεν αρέσουν οι τζαμπατζήδες», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι ακόμη και η παραγωγή εξαιρετικού ελληνικού γιαουρτιού δεν άλλαζε την άποψή της.

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«Σηκωθείτε το πρωί και πηγαίνετε στη δουλειά»

Η Γκίλφοϊλ δεν περιορίστηκε στην κριτική προς την τότε ελληνική κυβέρνηση ή στις επιλογές των Ευρωπαίων εταίρων.

Απευθύνθηκε ουσιαστικά στους ίδιους τους Έλληνες πολίτες, καλώντας τους να εργαστούν περισσότερο και να σταματήσουν, κατά την άποψή της, να βασίζονται στις κρατικές παροχές.

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«Σηκωθείτε το πρωί και πηγαίνετε στη δουλειά», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι Έλληνες συνταξιοδοτούνται υπερβολικά νωρίς και κατηγόρησε τους πολιτικούς ότι εξαγοράζουν ψήφους υποσχόμενοι παροχές τις οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν.

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Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική κοινωνία βίωνε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με υψηλή ανεργία, περικοπές εισοδημάτων και έντονη αβεβαιότητα.

Η παρομοίωση με τον σκύλο που «κατουράει στο χαλί»

Το πιο προκλητικό σημείο της τηλεοπτικής παρέμβασης ήταν η αναφορά της στην ανάγκη να υπάρξουν συνέπειες για τη στάση των Ελλήνων.

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Η Γκίλφοϊλ χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την εκπαίδευση ενός σκύλου, υποστηρίζοντας ότι όταν ένα ζώο ουρεί στο χαλί πρέπει να αντιμετωπίζει συνέπειες, διαφορετικά θα επαναλάβει την ίδια συμπεριφορά.

Η παρομοίωση, στο πλαίσιο της συζήτησης για το ελληνικό δημοψήφισμα, παρουσιάστηκε ως επιχείρημα υπέρ μιας αυστηρότερης αντιμετώπισης της Ελλάδας.

Ήταν μια τοποθέτηση που ξεπερνούσε την πολιτική διαφωνία για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, καθώς χρησιμοποιούσε μια απαξιωτική εικόνα για να σχολιάσει τη συμπεριφορά ενός ολόκληρου λαού.

Δείτε το βίντεο με τις παλαιότερες δηλώσεις της Γκίλφοϊλ

Οι δηλώσεις προέρχονται από την περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης το 2015, όταν η Γκίλφοϊλ εργαζόταν ως τηλεοπτική παρουσιάστρια και δεν είχε αναλάβει διπλωματικά καθήκοντα.

Από τις επιθέσεις του 2015 στην αποθέωση της κοσμικής Αθήνας

Δέκα χρόνια αργότερα, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2025 ως πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών και πολύ γρήγορα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Πριν ακόμη επιδώσει τα διαπιστευτήριά της, πραγματοποίησε νυχτερινή έξοδο στο «Κέντρο Αθηνών», όπου εμφανιζόταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ακολούθησαν δημόσιες εμφανίσεις σε λαμπερές εκδηλώσεις, η παρουσία της στο MadWalk, οι βραδιές με γνωστούς επιχειρηματίες και εφοπλιστές, αλλά και οι επανειλημμένες επισκέψεις της σε μουσικές πρεμιέρες.

Στις 20 Νοεμβρίου 2025, μάλιστα, τραγούδησε το Fly Me to the Moon μαζί με τη σοπράνο Αναστασία Ζαννή, σε εκδήλωση του Propeller Club.

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα μετατράπηκε σε ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα πρόσωπα της Αθήνας, με την παρουσία της να απασχολεί όχι μόνο το πολιτικό και διπλωματικό ρεπορτάζ, αλλά και τις τηλεοπτικές εκπομπές και τις κοσμικές στήλες.

Η αντίφαση ανάμεσα στο τότε και στο σήμερα

Η αντίθεση είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητη.

Το 2015, η Γκίλφοϊλ μιλούσε για τους Έλληνες με χαρακτηρισμούς που προκαλούσαν αντιδράσεις. Μία δεκαετία αργότερα, η ίδια βρέθηκε να απολαμβάνει τη φιλοξενία, τη διασκέδαση και την κοινωνική ζωή της χώρας την οποία είχε επικρίνει τόσο έντονα.

Ασφαλώς, άλλο πράγμα είναι η πολιτική κριτική για τη διαχείριση μιας οικονομικής κρίσης και άλλο η προσωπική στάση απέναντι στους κατοίκους μιας χώρας.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες δηλώσεις δεν περιορίστηκαν στις οικονομικές αποφάσεις μιας κυβέρνησης. Περιλάμβαναν γενικεύσεις για την εργασιακή συμπεριφορά των Ελλήνων και μια ιδιαίτερα προσβλητική παρομοίωση.

Η μεταγενέστερη παρουσία της στην Ελλάδα δεν αναιρεί όσα είχε πει τότε. Ούτε, βέβαια, οι δηλώσεις του 2015 αρκούν από μόνες τους για να περιγράψουν τη συνολική στάση της απέναντι στη χώρα κατά τη διπλωματική της θητεία.

Το βέβαιο είναι ότι οι δύο εικόνες απέχουν πολύ μεταξύ τους.

Από τη μία, η τηλεοπτική σχολιάστρια που ζητούσε αυστηρότερη αντιμετώπιση των Ελλήνων στην οικονομική κρίση. Από την άλλη, η πρέσβειρα που έγινε δεκτή με θερμότητα στην Αθήνα και απέκτησε σχεδόν celebrity παρουσία.

Μια αντίφαση που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα που ο κύκλος της παρουσίας της στην αμερικανική πρεσβεία φτάνει στο τέλος του.