Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ζητούσε 250.000 δολάρια από Έλληνες επιχειρηματίες για την πολυτελή Mercedes της, σύμφωνα με το Daily Beast

Νέες καταγγελίες για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έρχονται στο φως της δημοσιότητας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι της ζητήθηκε να υποβάλει την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκονται μια πολυτελής Mercedes G-Wagon, ένα ποσό 250.000 δολαρίων και επαφές που φέρεται να είχε με εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Daily Beast, η Αμερικανίδα διπλωμάτης φέρεται να αναζήτησε οικονομική βοήθεια προκειμένου να καλυφθούν οφειλές που συνδέονταν με το πολυτελές αυτοκίνητό της.

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Οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν και στην ελληνική τηλεόραση, προκαλώντας νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τις οικονομικές δραστηριότητες και τις επαφές της Γκίλφοϊλ.

Το αίτημα των 250.000 δολαρίων και οι Έλληνες επιχειρηματίες

Κατά το δημοσίευμα, στα μέσα του 2025, πριν ακόμη αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φέρεται να προσέγγισε εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες, ζητώντας οικονομική συνδρομή για την αποπληρωμή οφειλών ύψους περίπου 250.000 δολαρίων.

Οι οφειλές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σχετίζονταν με μια Mercedes-Benz G-Class, γνωστή και ως G-Wagon, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πολυτελή SUV.

Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση της υπόθεσης από την Ελλάδα και το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως αναφέρεται, οι επιχειρηματίες δεν ανταποκρίθηκαν τελικά στο φερόμενο αίτημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωση της συγκεκριμένης καταγγελίας, ούτε έχει αποδειχθεί ότι πραγματοποιήθηκε κάποια πληρωμή.

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Τι αναφέρεται για τις οικονομικές δηλώσεις της

Ένα ακόμη σημείο του δημοσιεύματος αφορά τις υποχρεωτικές δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων που είχε υποβάλει η Γκίλφοϊλ στις αμερικανικές αρχές.

Σύμφωνα με το Daily Beast, η συγκεκριμένη οφειλή για τη Mercedes δεν εμφανίζεται στις δηλωμένες υποχρεώσεις της.

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Αντίθετα, φέρεται να καταγράφεται δάνειο ύψους 100.000 έως 250.000 δολαρίων που αφορά προκαταβολή για αγορά σκάφους.

Η αναφορά αυτή εγείρει ερωτήματα, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει από μόνη της κάποια παράβαση ή παράλειψη δήλωσης, καθώς δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως τα στοιχεία και η φύση της φερόμενης οφειλής για το αυτοκίνητο.

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Οι άλλες καταγγελίες που προηγήθηκαν

Η υπόθεση της Mercedes προστίθεται σε μια σειρά δημοσιευμάτων που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προηγούμενα ρεπορτάζ είχαν αναφερθεί σε οικονομική διαμάχη με δωρητή που συνδέεται με το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, σε μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και σε καταγγελίες για τη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ απέναντι σε εργαζομένους της αμερικανικής πρεσβείας.

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Οι ισχυρισμοί αυτοί βρίσκονται στο επίκεντρο δημοσιογραφικής και, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, υπηρεσιακής διερεύνησης.

Η Γκίλφοϊλ έχει απορρίψει τις καταγγελίες εις βάρος της, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς και δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και το τέλος της θητείας στην Αθήνα

Στις 13 Οκτωβρίου, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επισήμως ότι ζήτησε από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από διαδοχικά δημοσιεύματα και ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητά της, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Ελλάδα.

Η Γκίλφοϊλ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας από τις πρώτες ημέρες της άφιξής της στην Αθήνα, όχι μόνο λόγω του διπλωματικού της ρόλου, αλλά και εξαιτίας των κοσμικών εμφανίσεών της και των επαφών της με γνωστά πρόσωπα της ελληνικής επιχειρηματικής και καλλιτεχνικής ζωής.

Πλέον, επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα είναι ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ.

Η νέα καταγγελία για τη Mercedes G-Wagon προσθέτει ακόμη ένα επεισόδιο στο παρασκήνιο της αποχώρησής της. Παραμένει, ωστόσο, ισχυρισμός που αποδίδεται στις πηγές του Daily Beast και δεν αποτελεί διαπιστωμένη οικονομική παρατυπία.