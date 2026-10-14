Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ζητούσε 250.000 δολάρια από Έλληνες επιχειρηματίες για την πολυτελή Mercedes της, σύμφωνα με το Daily Beast

Νέες καταγγελίες για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δημοσιεύει η Daily Mail, με αναφορές σε Έλληνες επιχειρηματίες που φέρονται να δέχθηκαν αίτημα να καλύψουν οφειλές για πολυτελές αυτοκίνητο.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ζητούσε 250.000 δολάρια από Έλληνες επιχειρηματίες για την πολυτελή Mercedes της, σύμφωνα με το Daily Beast
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο επίκεντρο νέων καταγγελιών για οικονομικό αίτημα που φέρεται να συνδεόταν με πολυτελές αυτοκίνητο.
DEBATER NEWSROOM

Νέες καταγγελίες για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έρχονται στο φως της δημοσιότητας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι της ζητήθηκε να υποβάλει την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκονται μια πολυτελής Mercedes G-Wagon, ένα ποσό 250.000 δολαρίων και επαφές που φέρεται να είχε με εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Daily Beast, η Αμερικανίδα διπλωμάτης φέρεται να αναζήτησε οικονομική βοήθεια προκειμένου να καλυφθούν οφειλές που συνδέονταν με το πολυτελές αυτοκίνητό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν και στην ελληνική τηλεόραση, προκαλώντας νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τις οικονομικές δραστηριότητες και τις επαφές της Γκίλφοϊλ.

Το αίτημα των 250.000 δολαρίων και οι Έλληνες επιχειρηματίες

Κατά το δημοσίευμα, στα μέσα του 2025, πριν ακόμη αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φέρεται να προσέγγισε εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες, ζητώντας οικονομική συνδρομή για την αποπληρωμή οφειλών ύψους περίπου 250.000 δολαρίων.

Οι οφειλές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σχετίζονταν με μια Mercedes-Benz G-Class, γνωστή και ως G-Wagon, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πολυτελή SUV.

Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται τέσσερις πηγές με γνώση της υπόθεσης από την Ελλάδα και το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως αναφέρεται, οι επιχειρηματίες δεν ανταποκρίθηκαν τελικά στο φερόμενο αίτημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωση της συγκεκριμένης καταγγελίας, ούτε έχει αποδειχθεί ότι πραγματοποιήθηκε κάποια πληρωμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι αναφέρεται για τις οικονομικές δηλώσεις της

Ένα ακόμη σημείο του δημοσιεύματος αφορά τις υποχρεωτικές δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων που είχε υποβάλει η Γκίλφοϊλ στις αμερικανικές αρχές.

Σύμφωνα με το Daily Beast, η συγκεκριμένη οφειλή για τη Mercedes δεν εμφανίζεται στις δηλωμένες υποχρεώσεις της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, φέρεται να καταγράφεται δάνειο ύψους 100.000 έως 250.000 δολαρίων που αφορά προκαταβολή για αγορά σκάφους.

Η αναφορά αυτή εγείρει ερωτήματα, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει από μόνη της κάποια παράβαση ή παράλειψη δήλωσης, καθώς δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως τα στοιχεία και η φύση της φερόμενης οφειλής για το αυτοκίνητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άλλες καταγγελίες που προηγήθηκαν

Η υπόθεση της Mercedes προστίθεται σε μια σειρά δημοσιευμάτων που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προηγούμενα ρεπορτάζ είχαν αναφερθεί σε οικονομική διαμάχη με δωρητή που συνδέεται με το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, σε μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και σε καταγγελίες για τη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ απέναντι σε εργαζομένους της αμερικανικής πρεσβείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ισχυρισμοί αυτοί βρίσκονται στο επίκεντρο δημοσιογραφικής και, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, υπηρεσιακής διερεύνησης.

Η Γκίλφοϊλ έχει απορρίψει τις καταγγελίες εις βάρος της, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς και δηλώνοντας ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου και το τέλος της θητείας στην Αθήνα

Στις 13 Οκτωβρίου, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επισήμως ότι ζήτησε από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να υποβάλει την παραίτησή της.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από διαδοχικά δημοσιεύματα και ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητά της, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Ελλάδα.

Η Γκίλφοϊλ είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας από τις πρώτες ημέρες της άφιξής της στην Αθήνα, όχι μόνο λόγω του διπλωματικού της ρόλου, αλλά και εξαιτίας των κοσμικών εμφανίσεών της και των επαφών της με γνωστά πρόσωπα της ελληνικής επιχειρηματικής και καλλιτεχνικής ζωής.

Πλέον, επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Ελλάδα είναι ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ.

Η νέα καταγγελία για τη Mercedes G-Wagon προσθέτει ακόμη ένα επεισόδιο στο παρασκήνιο της αποχώρησής της. Παραμένει, ωστόσο, ισχυρισμός που αποδίδεται στις πηγές του Daily Beast και δεν αποτελεί διαπιστωμένη οικονομική παρατυπία.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Χάος στα Τίρανα: Μολότοφ, φωτιές και λεηλασίες – Φοιτητές ζητούν την παραίτηση Ράμα, 14 τραυματίες αστυνομικοί
ΔΙΕΘΝΗ

Χάος στα Τίρανα: Μολότοφ, φωτιές και λεηλασίες – Φοιτητές ζητούν την παραίτηση Ράμα, 14 τραυματίες αστυνομικοί

Σοβαρά επεισόδια για δεύτερη ημέρα στα Τίρανα, με μολότοφ, καταστροφές και λεηλασίες. Οι διαδηλωτές ζητούν μεταρρυθμίσεις και παραίτηση Ράμα, ενώ 14 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.

Ζελένσκι προς Ίλον Μασκ για το Starlink: «Άνθρωποι θα πεθάνουν αν δεν αποκατασταθεί η λειτουργία του»
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι προς Ίλον Μασκ για το Starlink: «Άνθρωποι θα πεθάνουν αν δεν αποκατασταθεί η λειτουργία του»

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε για ανθρώπινες απώλειες εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις χωρίς να λειτουργεί το Starlink, ζητώντας από τον Ίλον Μασκ την αποκατάσταση της υπηρεσίας.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η «superstar» πρέσβειρα που κάποτε αποκαλούσε τους Έλληνες «τεμπέληδες» και «τζαμπατζήδες»
ΔΙΕΘΝΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η «superstar» πρέσβειρα που κάποτε αποκαλούσε τους Έλληνες «τεμπέληδες» και «τζαμπατζήδες»

Πριν από τα μπουζούκια, τις κοσμικές εμφανίσεις και τη θερμή υποδοχή στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση στους Έλληνες με αφορμή το δημοψήφισμα του 2015.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Προηγήθηκε με Μάγερ, αλλά λύγισε απέναντι στους Ουκρανούς
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Προηγήθηκε με Μάγερ, αλλά λύγισε απέναντι στους Ουκρανούς

Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ γνώρισε η ΑΕΚ το βράδυ της Τετάρτης (14/10), στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε δυνατά, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες και κατάφερε να προηγηθεί, ωστόσο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμά της απέναντι στους […]

Άδωνις Γεωργιάδης από την Ελασσόνα: «Δεν κάνουμε απλά ανακαινίσεις, αλλάζουμε όλο το ΕΣΥ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης από την Ελασσόνα: «Δεν κάνουμε απλά ανακαινίσεις, αλλάζουμε όλο το ΕΣΥ»

Ο υπουργός Υγείας εγκαινίασε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, ανακοίνωσε τη μετονομασία του προς τιμήν του Γιώργου Γεννηματά και παρουσίασε τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του.