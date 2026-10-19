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ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία: Το SPD ανοίγει τον δρόμο για κυβέρνηση της Αριστεράς στο Βερολίνο – Ποια είναι η Ελίφ Εράλπ

Με 26 ψήφους υπέρ και τρεις κατά, η ηγεσία του SPD στο Βερολίνο ενέκρινε την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Αριστερά και τους Πράσινους, με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης υπό την Ελίφ Εράλπ.

Γερμανία: Το SPD ανοίγει τον δρόμο για κυβέρνηση της Αριστεράς στο Βερολίνο – Ποια είναι η Ελίφ Εράλπ
EPA
DEBATER NEWSROOM

Σημαντικό βήμα προς τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης συνεργασίας στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (19/10), καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) ενέκρινε την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Αριστερά και τους Πράσινους.

Στόχος των συνομιλιών είναι ο σχηματισμός τρικομματικού συνασπισμού, με επικεφαλής την Ελίφ Εράλπ από το κόμμα της Αριστεράς, η οποία θα μπορούσε να αναλάβει το αξίωμα της κυβερνήτριας-δημάρχου του Βερολίνου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, η απόφαση εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, παρά τις αντιδράσεις που είχαν εκδηλωθεί στο εσωτερικό των Σοσιαλδημοκρατών.

Συγκεκριμένα, 26 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ψήφισαν υπέρ και μόλις τρία κατά.

Ποια είναι η Ελίφ Εράλπ που διεκδικεί την ηγεσία του Βερολίνου

Η Ελίφ Εράλπ είναι το πρόσωπο γύρω από το οποίο διαμορφώνεται η προοπτική της νέας κυβερνητικής συνεργασίας στη γερμανική πρωτεύουσα.

Προέρχεται από το κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) και, εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν επιτυχώς και εκλεγεί στο αξίωμα, θα μπορούσε να γίνει η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της κυβερνήτριας-δημάρχου του Βερολίνου, σύμφωνα με το συγκεκριμένο πολιτικό σενάριο.

Η προοπτική ανάληψης της ηγεσίας από εκπρόσωπο της Αριστεράς αποτελεί βασικό στοιχείο της υπό διαμόρφωση συνεργασίας.

Πότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις

Μετά την απόφαση του SPD, το επόμενο βήμα αναμένεται από τους Πράσινους, η ηγεσία των οποίων πρόκειται να αποφασίσει αργότερα το βράδυ της Δευτέρας για τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις.

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Από την πλευρά της, η Αριστερά αναμένεται να τοποθετηθεί επισήμως στο συνέδριό της στις 31 Οκτωβρίου.

Εφόσον και τα τρία κόμματα εγκρίνουν τη διαδικασία, οι επίσημες συνομιλίες για τον σχηματισμό συνασπισμού θα μπορούσαν να αρχίσουν ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

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Πάντως, η τελική συμφωνία δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς απομένει να επιλυθούν σημαντικά προγραμματικά και πολιτικά ζητήματα.

Συμφωνία για απαλλοτριώσεις μεγάλων εταιρειών ακινήτων

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των διερευνητικών συνομιλιών ήταν η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος στη γερμανική πρωτεύουσα.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα τρία κόμματα κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για την απαλλοτρίωση μεγάλων εταιρειών ακινήτων που διαθέτουν τουλάχιστον 10.000 διαμερίσματα.

Η αρχική πρόταση προέβλεπε την κοινωνικοποίηση εταιρειών με περισσότερα από 3.000 διαμερίσματα, ωστόσο το συγκεκριμένο όριο αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.

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Παράλληλα, οι συνομιλητές συμφώνησαν στην προώθηση νέου προγράμματος για την κατασκευή 100.000 διαμερισμάτων, καθώς και στην αύξηση της χρηματοδότησης των δημόσιων συγκοινωνιών.

Οι σχετικές προβλέψεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στην τελική προγραμματική συμφωνία, εφόσον προχωρήσει ο σχηματισμός κυβέρνησης.

Το ζήτημα του αντισημιτισμού και η συμφωνία για το Ισραήλ

Ιδιαίτερα δύσκολες αποδείχθηκαν οι διερευνητικές συνομιλίες για την αντιμετώπιση περιστατικών αντισημιτισμού στο εσωτερικό της Αριστεράς.

Σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν, σε περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης, η προγραμματική συμφωνία θα περιλαμβάνει ρητή δέσμευση για την προστασία της εβραϊκής ζωής και την αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ.

Παράλληλα, θα προβλέπεται στήριξη σε μια λύση δύο κρατών, η οποία θα εγγυάται τόσο την ασφάλεια του Ισραήλ όσο και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων.

Για παραβιάσεις των σχετικών δεσμεύσεων προβλέπεται να θεσπιστούν αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να φτάνουν ακόμη και στην αποβολή από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Αντιδράσεις στο SPD – «Πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς»

Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ελήφθη παρά τις πιέσεις που είχαν ασκήσει υψηλόβαθμα στελέχη του SPD σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών στο Βερολίνο, Στέφεν Κραχ, υπερασπίστηκε την επιλογή της συνεργασίας, επισημαίνοντας την ανάγκη πολιτικών συμβιβασμών.

«Ως δημοκράτης, ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η πρώην κυβερνήτρια-δήμαρχος του Βερολίνου, Φραντσίσκα Γκιφάι, έκανε λόγο για «αλλαγή κατεύθυνσης» του SPD.

Η ίδια ζήτησε η τελική προγραμματική συμφωνία να τεθεί προς έγκριση από τα 17.500 μέλη του κόμματος στο κρατίδιο του Βερολίνου.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι καθοριστικές για το εάν η προοπτική συνεργασίας SPD, Αριστεράς και Πρασίνων θα οδηγήσει τελικά στον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στη γερμανική πρωτεύουσα.

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