Γερμανία: Δήμαρχος μαχαιρώθηκε έξω από το σπίτι της – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Βαριά τραυματισμένη μετά από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι έξω από το σπίτι της στην περιοχή Χέρντεκε της Γερμανίας εντοπίστηκε η 57χρονο δήμαρχος της πόλης Ίρις Στάλτσερ.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η Bild νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση καθώς εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο διαμέρισμά της στο Herdecke-Herrentisch ( Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ) την Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιά και την πλάτη.

Ο υιοθετημένος 15χρονος γιος της αλλά και η 17χρονη κόρη της βρίσκονταν στο σπίτι, με τα δυο παιδιά να καλούν την Αστυνομία, ενώ ο γιος ανέφερε ότι η μητέρα του είχε δεχτεί επίθεση από αρκετούς άνδρες στον δρόμο.

Οι γιατροί των επειγόντων περιστατικών δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη για τη ζωή του πολιτικού του SPD .