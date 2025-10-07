Γερμανία: Ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της Δημάρχου ως ύποπτοι για απόπειρα δολοφονίας – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η Δήμαρχος της πόλης Χέρντεκε στη Γερμανία μετά από επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι σήμερα (07.10) μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Η 57χρονη γυναίκα έχει πολλαπλά τραύματα στην κοιλιά και την πλάτη με τις Αρχές να εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο υιοθετημένα παιδιά της, ένα κορίτσι 17 ετών και ένα αγόρι 15 ετών, τα οποία ειδοποίησαν τις Αρχές. Κατά την άφιξη της αστυνομίας στο σημείο, ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο περιπολικό με χειροπέδες, φορώντας ειδική στολή για τη διατήρηση πιθανών αποδεικτικών στοιχείων.

Οι Αρχές διευκρίνισαν πως το μέτρο ελήφθη προληπτικά, ώστε να μην καταστραφούν κρίσιμα ευρήματα. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η θετή του μητέρα δέχθηκε επίθεση από αγνώστους στον δρόμο.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις για πολιτικό κίνητρο, ενώ καμία μαρτυρία δεν έχει καταγράψει ύποπτες κινήσεις ή διαφυγή από το σημείο της επίθεσης.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της ενδοοικογενειακής βίας. Όπως αποκαλύπτει το Spiegel, το περασμένο καλοκαίρι η 17χρονη θετή κόρη της Στάλτσερ φέρεται να την είχε τραυματίσει με μαχαίρι, μέσα στο ίδιο σπίτι. Και οι δύο έφηβοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό ανάκριση, χωρίς να έχουν γίνει επίσημες συλλήψεις.

Mayor of Herdecke in western Germany, Iris Stalzer, in critical condition after being stabbed outside her home. Motive unknown – Bild pic.twitter.com/2hn2uROk6c— BNO News Live (@BNODesk) October 7, 2025

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας;

Μαρτυρίες από τη γειτονιά ενισχύουν το ενδεχόμενο ενδοοικογενειακής έντασης. Σύμφωνα με δήλωση κατοίκου στην εφημερίδα BILD, «μισή ώρα πριν από την άφιξη του ελικοπτέρου διάσωσης, άκουσα έντονο καβγά ανάμεσα στη μητέρα και τον γιο. Ούρλιαζαν ο ένας στον άλλον». Nach dem #Messerangriff auf Herdeckes neu gewählte #Bürgermeisterin Iris #Stalzer (#SPD) ist die Bestürzung groß. Die 57-Jährige liegt weiter mit lebensgefährlichen Verletzungen im #Krankenhaus. Eine #Mordkommission ermittelt. Nach Angaben der #Polizei wird auch ein familiäres… pic.twitter.com/GafVJVXG9e ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 7, 2025

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την οδύνη και τον αποτροπιασμό του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter):

«Λάβαμε την είδηση μιας ειδεχθούς πράξης από το Χέρντεκε. Πρέπει τώρα να διαλευκανθεί άμεσα. Φοβόμαστε για τη ζωή της εκλεγμένης δημάρχου Ίρις Στάλτσερ και ελπίζουμε στην πλήρη ανάρρωσή της. Οι σκέψεις μας βρίσκονται με την οικογένεια και τους οικείους της. Είναι απαραίτητο να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη».

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, με όλα τα δεδομένα να παραμένουν ανοιχτά.