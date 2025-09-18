Γενική απεργία στη Γαλλία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους και ένταση στο Παρίσι (Φωτογραφίες & Βίντεο)

Εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων βρίσκονται τα συνδικάτα στη Γαλλία που αντιδρούν στις περικοπές των δημοσίων δαπανών που δρομολογεί η κυβέρνηση στα πλαίσια της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας.

Εκπαιδευτικοί, μηχανοδηγοί στους σιδηροδρόμους, φαρμακοποιοί και προσωπικό νοσοκομείων απεργούν και έφηβοι απέκλεισαν σήμερα τα σχολεία τους στη Γαλλία, στο πλαίσιο μιας ημέρας διαμαρτυρίας κατά των δημοσιονομικών περικοπών που υποβόσκουν.

Τα συνδικάτα ζητούν να απορριφθούν τα δημοσιονομικά σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης, περισσότερες δαπάνες για δημόσιες υπηρεσίες, υψηλότερους φόρους για τους πλουσίους, καθώς και να εγκαταλειφθεί μια διόλου δημοφιλής μεταρρύθμιση που θα έκανε τους εργαζομένους να εργάζονται για περισσότερα χρόνια για να πάρουν σύνταξη.

Μαθητές συγκεντρώθηκαν για να αποκλείσουν την είσοδο μερικών σχολείων, ενώ από το συνδικάτο FSU-SNUipp ανακοινώθηκε πως ένας δάσκαλος στους τρεις συμμετεχει στην απεργία. 🔴 Lyon (69) Grève du 18 septembre || Drapeaux palestiniens, keffiehs, slogan “antifasciste”… au sein du cortège dans la capitale des Gaules. #18septembre2025 #manifestation #greve18septembre

September 18, 2025

Το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο, το CGT, έκανε λόγο για πάνω από ένα εκατομμύριο διαδηλωτές, ενώ οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν τις πρώτες απογευματινές ώρες πως ο αριθμός των διαδηλωτών στις βασικές πόλεις της Γαλλίας, πλην του Παρισιού, ήταν περί τις 300.000 EPA

Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις από τις απεργιακές κινητοποιήσεις στον τομέα των μεταφορών, κυρίως στο Παρίσι, όχι όμως και στις αεροπορικές μεταφορές στο βαθμό που οι περισσότερες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κλειστά έμειναν πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, φαρμακεία, θέατρα κ.ά.

Δεν έλειψαν τα επεισόδια βίας, κυρίως στην περιοχή του Παρισιού, ενώ οι αστυνομικές αρχές, που σε κάποιες περιπτώσεις έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, ανακοίνωσαν την προσαγωγή περίπου 150 ατόμων.

EPA

Η κοινωνική αναταραχή σημειώνεται ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο νεοδιορισμένος πρωθυπουργός του, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πολιτική κρίση και προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης. EPA

Έως τις 17.30, δεν είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια, ενώ, μέχρι αυτή την ώρα έχουν καταγραφεί περίπου 140 προσαγωγές, οι 21 από αυτές στο Παρίσι.

«Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο» διαδηλωτές κατά της δημοσιονομικής λιτότητας

«Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι» σε ολόκληρη τη Γαλλία συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν σήμερα από τις οκτώ συνδικαλιστικές ενώσεις της χώρας, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τις δημοσιονομικές επιλογές του νέου πρωθυπουργού, ανακοίνωσε το συνδικάτο CGT.

Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από εκείνον της τελευταίας μεγάλης κινητοποίησης κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, τον Ιούνιο του 2023, όπου είχαν λάβει μέρος 900.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια συνδικαλιστική ένωση.