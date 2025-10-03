Γάζα: Θετική, αλλά υπό όρους η Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ – Έστειλε τις πρώτες παρατηρήσεις στις ΗΠΑ

Θετική, αλλά υπό όρους, εμφανίζεται σύμφωνα με τους Times of Israel η Χαμάς, σχετικά με την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τη λιβανέζικη εφημερίδα al-Akhbar και όπως αναμεταδίδει το Times of Israel, η Χαμάς απέστειλε στον Τραμπ τις πρώτες παρατηρήσεις της σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι παρατηρήσεις της Χαμάς μεταφέρθηκαν στον Αμερικανό πρόεδρο μέσω του εμίρη του Κατάρ, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία χθες μαζί του.

Η εφημερίδα αναφέρει επίσης, επικαλούμενη τις πηγές της, ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές στο Κάιρο ότι το σχέδιο Τραμπ είναι «η τελευταία ευκαιρία», προτού επιτρέψουν στο Ισραήλ να πραγματοποιήσει μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα για την εξάλειψη της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων εκεί.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ισλαμιστική οργάνωση χρειάζεται ακόμα χρόνο για να εξετάσει το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στηρίζει.

«Η Χαμάς συνεχίζει τις διαβουλεύσεις της που αφορούν το σχέδιο του Τραμπ… και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές ότι οι διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και απαιτούν λίγο ακόμα χρόνο», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις δήλωσε την Πέμπτη στους Times of Israel ότι η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει θετικά στην πρόταση Τραμπ, υποβάλλοντας ωστόσο μια σειρά αλλαγών.

Όσον αφορά στις αλλαγές που ζητά η Χαμάς, όπως σημείωσε η ίδια πηγή, αποσκοπούν στο να μετριάσουν ορισμένους όρους της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής τρομοκρατικής ομάδας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατάφερε να εξασφαλίσει αλλαγές που επιβραδύνουν και περιορίζουν την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, επιπλέον αυστηροποιώντας τις απαιτήσεις σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Η πρόταση των ΗΠΑ απαιτεί από τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατάει εντός 72 ωρών, να αφοπλιστεί και να μην έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Θα τερματίσει επίσης τον πόλεμο και θα δει τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να αποσύρονται σταδιακά από τη Γάζα, για να αντικατασταθούν από μια διεθνή δύναμη.

Την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι δίνει στη Χαμάς τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει και ότι υπάρχει μικρό περιθώριο για πρόσθετες διαπραγματεύσεις.