Γάζα: Τέσσερις τραυματίες από πλήγμα του ισραηλινού στρατού κατά του Ισλαμικού Τζιχάντ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε ένα «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον του Ισλαμικού Τζιχάντ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, στόχος ήταν ένα πρόσωπο που σχεδίαζε επίσης εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε ένα πλήγμα ακριβείας στην περιοχή του Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας έναν τρομοκράτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ που σκόπευε να διαπράξει επικείμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον στρατιωτών του ισραηλινού στρατού» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει αυτήν την ανακοίνωση.

Από τον βομβαρδισμό χτυπήθηκε ένα αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με το νοσοκομείο Αλ Άουντα. «Το νοσοκομείο παρέλαβε τέσσερις τραυματίες αφού ο κατοχικός ισραηλινός στρατός στόχευσε ένα πολιτικό αυτοκίνητο στη ζώνη του Κλαμπ Αλ Άχλι, στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ», ανέφερε.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι είδαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να χτυπά το αυτοκίνητο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Άλλοι μάρτυρες είπαν εξάλλου ότι ισραηλινά άρματα βομβάρδισαν ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο για αυτό το πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα «για να εξοντώσει κάθε άμεση απειλή» εναντίον των στρατιωτών του.

Μια εύθραυστη εκεχειρία έχει τεθεί σε εφαρμογή μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα, αν και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις.