Στο φως φέρνουν οι Ισραηλινοί βίντεο με πλάνα από το νοσοκομείο Al-Ahli Arabi Baptist μετά το χτύπημα στη Γάζα . Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην πρωινή του ενημέρωση επέμεινε ότι η ευθύνη βαραίνει την παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ.

Στο βίντεο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται εικόνες από τους κρατήρες που προκαλούν πύραυλοι της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας ενώ, όπως υποστηρίζουν οι IDF (Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας), τέτοιος κρατήρας δεν υπήρξε στο νοσοκομείο μετά το φονικό χτύπημα το βράδυ της Τρίτης.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf