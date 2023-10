Σοκάρουν οι εικόνες από τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα με το βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης να έρχεται στο φως.

Συγκεκριμένα η αιματηρή επίθεση άφησε πίσω της εκατοντάδες νεκρούς, με τον αριθμό να μην έχει γίνει ακόμα γνωστός καθώς οι Παλαιστίνιοι αναφέρουν ότι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είναι μεταξύ 200-500, ενώ νωρίτερα η Χαμάς τόνισε ότι έχουν πεθάνει στο συγκεκριμένο σημείο 877 άνθρωποι.

Το δίκτυο Al Jazeera, επικαλούμενο πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε πως εκφράζονται φόβοι ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Αχλί στο κέντρο της Γάζας, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για εκατοντάδες εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Εικόνες από το νοσοκομείο, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν διαμελισμένα πτώματα ανάμεσα στα ερείπια και αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων.

