Γάζα: Νεκρός Παλαιστίνιος εικονολήπτης από τα πυρά του ισραηλινού στρατού

Ένας Παλαιστίνιος εικονολήπτης σκοτώθηκε από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο εργαζόμενος στην παλαιστινιακή τηλεόραση σκοτώθηκε από τις σφαίρες του ισραηλινού στρατού κοντά στο σημείο διέλευσης Ζικίμ.

Μέχρι στιγμής ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες Σάββατο.

Η Ένωση Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων εξέφρασε την οδύνη της για τον θάνατο του Χάλεντ αλ Μάντχουν και κατήγγειλε «τη συνεχιζόμενη εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον δημοσιογράφων με στόχο να φιμωθεί το παλαιστινιακό αφήγημα».

Στα μέσα Αυγούστου τέσσερις δημοσιογράφοι του al Jazeera σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά στην πόλη της Γάζας.