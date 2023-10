Ο υπουργός Εξωτερικών Του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζέιμς Κλέβερλι, με ανάρτηση του στο X, συντάσσεται με την εκδοχή του Ισραήλ για τον βομβαρδισμού του νοσοκομείου στη Γάζα.

«Χθες το βράδυ, πολλοί έβγαλαν βιαστικά συμπεράσματα σχετικά με τις τραγικές απώλειες ζωών στο νοσοκομείο Al Ahli. Ένα τέτοιο σφάλμα θέτει ακόμη περισσότερες ζωές σε κίνδυνο. Ας περιμένουμε τα γεγονότα να μιλήσουν, με σαφήνεια και ακρίβεια. Πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία», γράφει.

