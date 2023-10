Στον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα φαίνεται πως προχώρησε η ισραηλινή αεροπορία με αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς.

Συγκεκριμένα για ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε το νοσοκομείο Al-Ahli Arabi Baptist που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Γάζας, κάνουν λόγο οι παλαιστινιακές αρχές.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera και ο Guardian, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού σκοτώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι.

Την ίδια ώρα όπως μεταδίδει το Al Jazeera πολλοί από τους τραυματίες είναι γυναίκες και παιδιά. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο φιλοξενούσε οικογένειες εν μέσω του συνεχιζόμενου βομβαρδισμού της Γάζας από το Ισραήλ.

Hundreds have been killed in a bombing of a hospital in Gaza City, the Palestinian Health Ministry has claimed.



Middle East Correspondent @AliBunkallSKY says "the IDF are looking into whether they hit a missile depot" or if this was a "direct hit".https://t.co/R8555biMB2 pic.twitter.com/enFNsXvjDZ