Το Στέιτ Ντιπάρμεντ λέει πως έχει «αξιόπιστες πληροφορίες» για σχεδιαζόμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον αμάχων στη Γάζα

Προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση θα παραβίαζε τη συμφωνηθείσα εκεχειρία

Το Στέιτ Ντιπάρμεντ λέει πως έχει «αξιόπιστες πληροφορίες» για σχεδιαζόμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον αμάχων στη Γάζα
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

