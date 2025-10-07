Γάζα: Η Χαμάς συμφώνησε στην παράδοση των όπλων – Απορρίπτει τον Τόνι Μπλερ ως κυβερνήτη

Η Χαμάς συμφώνησε στην παράδοση των όπλων της κατά τη διάρκεια των έμμεσων διαπραγματεύσεων στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε παλαιστινιακή πηγή στο Sky News Arabia.

Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική καθώς, τα όπλα της Χαμάς αποτέλεσαν σημαντικό σημείο διαμάχης σε προηγούμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος εισέρχεται στον τρίτο χρόνο του.

Σύμφωνα με την πηγή, η οργάνωση συμφώνησε επίσης να επιτρέψει σε οποιονδήποτε από τους ηγέτες της να εγκαταλείψει τη Γάζα και ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ότι δεν θα διωχθούν.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η Χαμάς ζήτησε κατάπαυση του πυρός και παύση των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι όμηροι εντός μιας εβδομάδας.

Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει 48 Ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, στην πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Απορρίπτει τον Τόνι Μπλερ

Η πηγή ανέφερε ότι η παλαιστινιακή «απορρίπτει την παρουσία του (πρώην Βρετανού πρωθυπουργού) Τόνι Μπλερ ως κυβερνήτη της Γάζας και συμφωνεί να έχει έναν απομακρυσμένο εποπτικό ρόλο».

Η Χαμάς απέρριψε επίσης «κατηγορηματικά» την παράδοση της Λωρίδας της Γάζας σε μια διεθνή μεταβατική επιτροπή, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Χαμάς συμφώνησε με την είσοδο των παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, που εκπαιδεύονται στην Αίγυπτο και την Ιορδανία, στη Λωρίδα της Γάζας.

Μια αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια θα χειριστεί τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ μέσω μεσολαβητών, ενώ μια δεύτερη ομάδα από το κίνημα θα διαπραγματευτεί με την Παλαιστινιακή Αρχή για την παράδοση του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας σε μια διοικητική επιτροπή που συνδέεται με την παλαιστινιακή κυβέρνηση.