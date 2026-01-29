Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Στους δρόμους της Λιλ οι πυροσβέστες – Ένταση και επεισόδια (Βίντεο)

Διαμαρτύρονται για σοβαρή υποστελέχωση

Γαλλία: Στους δρόμους της Λιλ οι πυροσβέστες – Ένταση και επεισόδια (Βίντεο)
Πηγή: Χ
DEBATER NEWSROOM

Σήμερα, Πέμπτη (29/01), στη Λιλ της Γαλλίας σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, καθώς περίπου 600 πυροσβέστες κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για σοβαρή υποστελέχωση, καταγγέλλοντας περιφρόνηση από τις αρχές και προειδοποιώντας ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.

Οι πυροσβέστες έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα αγανάκτησης για την κρίσιμη έλλειψη προσωπικού, επαναλαμβάνοντας: «Χρειαζόμαστε προσωπικό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πυροσβεστική βάση στο Μπουβίν και εξελίχθηκε σε δυναμική διαμαρτυρία, με αποκλεισμούς στον περιφερειακό δρόμο της πόλης και στην οδό N356, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Για σοβαρή υποστελέχωση κάνουν λόγοι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, λέγοντας ότι λείπουν από τις υπηρεσίες του νομού τουλάχιστον 162 πυροσβέστες, ενώ καταγγέλλουν ότι οι ανησυχίες τους αντιμετωπίζονται με «περιφρόνηση» από τις αρμόδιες αρχές.

Οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς τα γραφεία του SDIS (Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Έκτακτης Ανάγκης) μετά τους αποκλεισμούς. Η ένταση κορυφώθηκε εκεί, με τους πυροσβέστες να εισέρχονται στους χώρους της υπηρεσίας, απαιτώντας άμεσες και συγκεκριμένες λύσεις, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ