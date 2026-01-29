Γαλλία: Στους δρόμους της Λιλ οι πυροσβέστες – Ένταση και επεισόδια (Βίντεο)

Σήμερα, Πέμπτη (29/01), στη Λιλ της Γαλλίας σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, καθώς περίπου 600 πυροσβέστες κατέβηκαν μαζικά στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για σοβαρή υποστελέχωση, καταγγέλλοντας περιφρόνηση από τις αρχές και προειδοποιώντας ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.

Οι πυροσβέστες έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα αγανάκτησης για την κρίσιμη έλλειψη προσωπικού, επαναλαμβάνοντας: «Χρειαζόμαστε προσωπικό».

La manifestation des pompiers se tend devant le SDIS à Lille.



Les pompiers chargent les CRS pour tenter d'accéder aux locaux.#pompiers #Lille pic.twitter.com/EDKGv7nzwW— Luc Auffret (@LucAuffret) January 29, 2026

🇫🇷🧑‍🚒👮 FLASH | Des policiers laissent des pompiers en route vers la préfecture pour manifester franchir leur cordon de sécurité. Ils dénoncent un manque d’effectifs et de mauvaises conditions de travail.



🎥 @LucAuffretpic.twitter.com/bwXUiJneHc— Cerfia (@CerfiaFR) January 29, 2026

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πυροσβεστική βάση στο Μπουβίν και εξελίχθηκε σε δυναμική διαμαρτυρία, με αποκλεισμούς στον περιφερειακό δρόμο της πόλης και στην οδό N356, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Les pompiers en colère allument un énorme incendie devant le bâtiment du SDIS Nord à Lille.#pompiers #Lille pic.twitter.com/o7JDQrnQC4— Luc Auffret (@LucAuffret) January 29, 2026

Για σοβαρή υποστελέχωση κάνουν λόγοι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, λέγοντας ότι λείπουν από τις υπηρεσίες του νομού τουλάχιστον 162 πυροσβέστες, ενώ καταγγέλλουν ότι οι ανησυχίες τους αντιμετωπίζονται με «περιφρόνηση» από τις αρμόδιες αρχές.

Les pompiers en colère forcent un barrage de CRS et envahissent des locaux du SDIS Nord à Lille.#pompiers #Lille pic.twitter.com/WE2fhUgARf ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 29, 2026

Οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς τα γραφεία του SDIS (Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Έκτακτης Ανάγκης) μετά τους αποκλεισμούς. Η ένταση κορυφώθηκε εκεί, με τους πυροσβέστες να εισέρχονται στους χώρους της υπηρεσίας, απαιτώντας άμεσες και συγκεκριμένες λύσεις, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της.