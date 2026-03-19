Γαλλία: Στο Ισραήλ την Παρασκευή 20/3 ο υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας θα μεταβεί στο Ισραήλ την Παρασκευή, σε μια μη προγραμματισμένη επίσκεψη, μετά την επίσκεψή του στη Βηρυτό την Πέμπτη, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη μείωση των εντάσεων στην περιοχή και την εξασφάλιση εκεχειρίας στον Λίβανο.

Το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό θα συζητήσει με τις ισραηλινές αρχές ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και προσπάθειες αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής απορρίψει μια προσφορά για άμεσες συνομιλίες από τη Βηρυτό ως πολύ μικρή και πολύ αργά από μια κυβέρνηση που συμμερίζεται τον στόχο της να επιθυμεί τον αφοπλισμό της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, αλλά φοβάται ότι η δράση εναντίον της θα μπορούσε να διακινδυνεύσει έναν εμφύλιο πόλεμο, δήλωσαν πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση.

Ο Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με τον Μπαρό, εξέφρασε την προθυμία του να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, το οποίο έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο από τότε που η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε την κίνηση και συνέχισε τον αγώνα.

Η Γαλλία έχει ιστορικούς δεσμούς με τον Λίβανο και – μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες – έχει επιδιώξει να μεσολαβήσει στη σύγκρουση. Ο Μπαρό συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν μεταβεί στον Λίβανο.

«Καλούμε τους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου να διεξάγουν εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης πολιτικής λύσης και είμαστε έτοιμοι, εάν χρειαστεί, να τους καλωσορίσουμε», δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέξ, σε δημοσιογράφους.

Η Γαλλία παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα αντιπροτάσεις στις ιδέες των ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, λένε δύο διπλωμάτες.

Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ ήταν χλιαρές στις προτάσεις, αλλά οι συζητήσεις με την Ουάσινγκτον συνεχίζονται. Το Ισραήλ έχει απορρίψει τις προτάσεις, λένε.