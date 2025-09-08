Γαλλία: Κατέρρευσε η κυβέρνηση Μπαϊρού – Δεν πήρε ψήφο εμπιστοσύνης

Η γαλλική εθνοσυνέλευση δεν έδωσε τελικά την ψήφο εμπιστοσύνης στον Φρανσουά Μπαϊρού, με αποτέλεσμα η κυβέρνησή του στη Γαλλία να καταρρέει.

Ο Μπαϊρού αποπέμφθηκε με συντριπτική πλειοψηφία με ψήφους 364 έναντι 194 κατά, ενώ πλέον θα υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν το πρωί της Τρίτης, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Μπαϊρού: Η επιβίωση της Γαλλίας «διακυβεύεται» λόγω της «υπερχρέωσής» της

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού μίλησε για μια «δοκιμασία αλήθειας» για την κατεπείγουσα ανάγκη μείωσης του δημόσιου χρέους, στην ομιλία που άνοιξε σήμερα την κρίσιμη συνεδρίαση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

«Αυτή τη δοκιμασία αλήθειας ως επικεφαλής της κυβέρνησης (…) είναι κάτι που ήθελα», δήλωσε ο Μπαϊρού ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, υποστηρίζοντας ότι η επιβίωση της χώρας «διακυβεύεται» λόγω της «υπερχρέωσής» της (114% του ΑΕΠ).

«Η χώρα μας εργάζεται, νομίζει ότι γίνεται πλουσιότερη και κάθε χρόνο γίνεται φτωχότερη. Είναι μια σιωπηλή, υπόγεια, αόρατη και ανυπόφορη αιμορραγία», είπε στην ομιλία που διακόπηκε από ύβρεις που ξεστόστιμαν βουλευτές από κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να διαγράψετε την πραγματικότητα», προειδοποίησε ο Μπαϊρού, συγκρίνοντας την «υποταγή στο χρέος» με την «υποταγή στη στρατιωτική βία», στερώντας από τους ανθρώπους τις ελευθερίες τους.

«Σας μιλώ παίρνοντας στην κυριολεξία τις αρχές μας, αρχές που ορίζονται στο Αρθρο 27 του Συντάγματος: «Το δικαίωμα ψήφου των μελών του Κοινοβουλίου είναι προσωπικό»», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Αυτό σημαίνει ότι, επί της αρχής, συνθήματα δεν έχουν θέση εδώ. Αυτό που έχει θέση εδώ είναι η προσωπική συνείδηση κάθε μέλους του κοινοβουλίου του έθνους», τόνισε ο Μπαϊρού.