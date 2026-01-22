Γαλλία: Αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό κυρώσεις – Το μήνυμα του Ζελένσκι

Σε αναχαίτιση ενός ρωσικού δεξαμενόπλοιου που τελούσε υπό κυρώσεις προχώρησε η Γαλλία την Πέμπτη 22/1.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το πλοίο με όνομα Grinch, το οποίο λειτουργεί με ψευδή σημαία. «Είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του σχετικά με την αναχαίτιση, συνοδευόμενος από μια φωτογραφία που δείχνει ένα γαλλικό ελικόπτερο να αιωρείται πάνω από ένα πλοίο.

«Οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Μακρόν.

We will not tolerate any violation.



This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.



The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

Το μήνυμα του Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα την αναχαίτιση ρωσικού δεξαμενοπλοίου που πραγματοποίησε σήμερα στη Μεσόγειο το γαλλικό πολεμικό ναυτικό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η δράση αυτή είναι «ακριβώς το είδος της λύσης που απαιτείται» για να σταματήσει η Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμο από τα έσοδα που έχει από τις πωλήσεις πετρελαίου.

Thank you, France! Thank you, @EmmanuelMacron! This is exactly the kind of resolve needed to ensure that Russian oil no longer finances Russia’s war. Russian tankers operating near European shores must be stopped. Sanctions against the entire infrastructure of the shadow fleet… https://t.co/6t0DbJ9xS1— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2026

«Τα πλοία πρέπει να κατάσχονται. Δεν θα ήταν λοιπόν δίκαιο να κατασχεθεί και να πωληθεί το πετρέλαιο που μεταφέρουν αυτά τα δεξαμενόπλοια;» έγραψε διερωτώμενος ο Ουκρανός πρόεδρος στο X.