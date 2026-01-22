Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: Αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό κυρώσεις – Το μήνυμα του Ζελένσκι

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του ο Μακρόν

DEBATER NEWSROOM

Σε αναχαίτιση ενός ρωσικού δεξαμενόπλοιου που τελούσε υπό κυρώσεις προχώρησε η Γαλλία την Πέμπτη 22/1.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το πλοίο με όνομα Grinch, το οποίο λειτουργεί με ψευδή σημαία. «Είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του σχετικά με την αναχαίτιση, συνοδευόμενος από μια φωτογραφία που δείχνει ένα γαλλικό ελικόπτερο να αιωρείται πάνω από ένα πλοίο.

«Οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Το μήνυμα του Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε σήμερα την αναχαίτιση ρωσικού δεξαμενοπλοίου που πραγματοποίησε σήμερα στη Μεσόγειο το γαλλικό πολεμικό ναυτικό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η δράση αυτή είναι «ακριβώς το είδος της λύσης που απαιτείται» για να σταματήσει η Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμο από τα έσοδα που έχει από τις πωλήσεις πετρελαίου.

«Τα πλοία πρέπει να κατάσχονται. Δεν θα ήταν λοιπόν δίκαιο να κατασχεθεί και να πωληθεί το πετρέλαιο που μεταφέρουν αυτά τα δεξαμενόπλοια;» έγραψε διερωτώμενος ο Ουκρανός πρόεδρος στο X.

