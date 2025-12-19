Γαλλία: Αγρότες διαμαρτύρονται έξω από την εξοχική κατοικία του Μακρόν στο Τουκέ

Την πόρτα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν χτυπά η οργή των αγροτών. Τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12), οι αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από την εξοχική κατοικία του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν στο Τουκέ , και έστησαν μια συμβολική κινητοποίηση με τρακτέρ, πανό και ένα φέρετρο για τον θάνατο της γαλλικής αγροτιάς.

Όπως αναφέρει το BFM, η κινητοποίηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί και πρόκειται να διαρκέσει όλη την ημέρα. Ο αντιπρόεδρος της αγροτικής ομοσπονδίας FDSEA της περιοχής Μοντρέιγ-σιρ-Μερ, Μπενουά Εντέν, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «συμβολική δράση», με στόχο να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα προς την κυβέρνηση Μακρόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 30 αγρότες, με τη 20 τρακτέρ, συγκεντρώθηκαν μπροστά στη βίλα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, όπως μετέδωσε ανταποκριτής του AFP.

Στον χώρο είχε τοποθετηθεί ακόμη και ένα φέρετρο, πάνω στο οποίο αναγράφονταν συνθήματα όπως «RIP AGRI», «Όχι στη Mercosur», «Κατανάλωσε γαλλικά προϊόντα» και «Σταματήστε τους φόρους».

Χθες, Πέμπτη (18/12) ευρωπαίοι αγρότες με τρακτέρ συγκεντρώθηκαν κοντά στο κτίριο Europa, όπου οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίαζαν για το αν θα τροποποιήσουν ή θα αναβάλουν τη συμφωνία.

Επίσης πραγματοποιήθηκε δεύτερη συγκέντρωση στην Πλατεία Λουξεμβούργου, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και ρίψεις νερού.

Οι διαδηλωτές αγρότες αποχώρησαν από τις Βρυξέλλες μετά την ανακοίνωση της αναβολής της ψήφισης της συμφωνίας Mercosur από τους Ευρωπαίους ηγέτες.Αλλά «τα τρακτέρ της οργής» θα επιστρέψουν, αν η Κομισιόν θελήσει να υπογράψει τη συμφωνία τον επόμενο μήνα, όπως δήλωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσήλθε στη Σύνοδο διατηρώντας την αντίθεσή του και ζητώντας περαιτέρω διαπραγματεύσεις τον Ιανουάριο. «Δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν βγαίνουν τα νούμερα», είπε. «Αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να υπογραφεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Γαλλία, οι αρχές φοβούνται ότι η οργή των αγροτών για την αντι-αγροτική πολιτική της ΕΕ, θα πυροδοτήσει και νέες διαμαρτυρίες.