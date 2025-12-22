Γαλλία: Αεροπλάνο της AirFrance χάνει 30.000 πόδια σε 10 λεπτά λόγω βλάβης κινητήρα

Οι επιβάτες μιας πτήσης της Air France στη Γαλλία πέρασαν στιγμές τρόμου, όταν το αεροπλάνο, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Παρίσι–Αζαξιό, παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα αμέσως μετά την απογείωση. Μαρτυρίες ανέφεραν απότομη πτώση ύψους και εικόνες φωτιάς στο φτερό, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν από το πλήρωμα ή τους ειδικούς.

Η πτήση AF 7721 της Air France απογειώθηκε από το Παρίσι και, περίπου 37 λεπτά μετά, γύρω στις 18:00, οι επιβάτες άκουσαν έναν πολύ δυνατό θόρυβο μέσα στο αεροπλάνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Le Parisien, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων από το FlightRadar, το αεροσκάφος φαίνεται να κατέβηκε από υψόμετρο περίπου 34.000 ποδιών σε περίπου 5.000 πόδια σε περίπου δέκα λεπτά.

Όπως περιέγραψε ένας επιβάτης, ακολούθησαν έντονοι κραδασμοί. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν αστείο, μετά καταλάβαμε ότι ήταν σοβαρό. Η γυναίκα μου φοβήθηκε πολύ. Έσφιξα τη ζώνη μου όσο μπορούσα. Είμαστε μέσα σε ένα κουτί από λαμαρίνα και δεν έχουμε τον έλεγχο», ανέφερε.

Η Air France χαρακτήρισε το περιστατικό ως «βλάβη κινητήρα», ενώ ειδικός, μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, έκανε λόγο για φαινόμενο «engine surge». Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως εξήγησε, δημιουργούνται θύλακες αέρα στον κινητήρα που προκαλούν δονήσεις, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να προχωρά προληπτικά σε απενεργοποίησή του.

Το πλήρωμα αποφάσισε να κατευθύνει το αεροπλάνο στη Λυών, για αναγκαστική προσγείωση, γύρω στις 18:25, απόφαση που, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, ελήφθη «σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τις διαδικασίες της εταιρείας και την αρχή της προφύλαξης». Η προσγείωση στη Λυών πραγματοποιήθηκε κανονικά, με το αεροσκάφος να πετά με έναν κινητήρα.

Ο ίδιος ειδικός τόνισε ότι, αν και η πτήση με έναν κινητήρα δεν είναι συνηθισμένη, «τέτοια περιστατικά συμβαίνουν στις αερομεταφορές». Παράλληλα, διέψευσε τους ισχυρισμούς περί φωτιάς στο φτερό, λέγοντας ότι «δεν υπήρξε φωτιά στο φτερό ή στον κινητήρα ούτε ενεργοποιήθηκε συναγερμός πυρκαγιάς». Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρξαν στιγμιαίες φλόγες στο ακροφύσιο, οι οποίες «περιορίστηκαν εντός του κινητήρα».

Un avion Air France effectuant un vol Paris-Ajaccio a été dérouté vers Lyon ce samedi en raison d'un moteur en feu pic.twitter.com/g7IWKa5FM3 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 21, 2025

Το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση ήταν ένα Airbus A320, εξοπλισμένο με δύο κινητήρες CFM56, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ειδικό, συγκαταλέγονται στους «πιο αξιόπιστους παγκοσμίως».

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν τελικά με άλλη πτήση στις 22:40 προς τη Μπαστιά και από εκεί με λεωφορείο στο Αζαξιό, όπου έφτασαν γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το γεγονός ότι οι επιβάτες έφτασαν με ασφάλεια στον προορισμό τους, μία επιβάτης η Joelle, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να υποβάλει καταγγελία κατά της Air France. Περιέγραψε τις επιπτώσεις του συμβάντος, λέγοντας: «Η 8χρονη εγγονή μου πέρασε τη νύχτα τρομοκρατημένη, τρέμοντας, κλαίγοντας και ξυπνώντας από εφιάλτες».

Μια επιβάτιδα, η Κριστέλ, που ταξίδευε με την κόρη της, ήταν αυτή που δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι είδε φωτιά στο φτερό του αεροσκάφους. «Ήταν στις φλόγες», είπε, προσθέτοντας ότι ένιωσε το αεροπλάνο να «βουτάει», ενώ επικράτησε χάος στην καμπίνα. «Τα κουμπιά άναβαν, όλα αναβόσβηναν. Ένας άνδρας αγκάλιασε τα παιδιά του γιατί πίστευαν ότι θα συντριβούμε», περιέγραψε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι ο αριστερός κινητήρας «σταμάτησε να λειτουργεί εν πτήσει».