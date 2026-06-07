Ιράν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο ή να αντιμετωπίσει «περισσότερα συντριπτικά χτυπήματα»

Τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων δημοσίευσαν δήλωση του διοικητή των δυνάμεων Khatam al-Anbiya του ιρανικού στρατού.

Η δήλωση ανέφερε ότι, παρά τις προηγούμενες ιρανικές προειδοποιήσεις, το Ισραήλ ξεπέρασε «όλες τις κόκκινες γραμμές» στοχεύοντας τα νότια προάστια της Βηρυτού και αυξάνοντας τις επιθέσεις του σε όλο τον νότιο Λίβανο.

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«Είχαμε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι εάν το έγκλημα στα προάστια της Βηρυτού εξαπλωθεί, θα επιτεθούμε σε στόχους στα κατεχόμενα εδάφη», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ο ισραηλινός στρατός «πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και τα προάστιά του και, εάν επεκτείνει τις επιθέσεις του σε αυτήν την περιοχή ή απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει πιο συντριπτικά και λυπηρά πλήγματα και θα ξεκινήσουν καταστροφικές επιθέσεις εναντίον του καθεστώτος και των υποστηρικτών του».