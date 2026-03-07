Φρουροί της Επανάστασης: “Πλήξαμε ένα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ”

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα τάνκερ με σημαία των Νήσων Μάρσαλ στα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Μετά την δήλωση ανώτατων αξιωματούχων του Ιράν που απείλησαν ότι αναζητούν νέους στόχους στην δεύτερη βδομάδα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, τα Ιρανικά μέσα ανακοίνωσαν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν επίθεση σε ένα τάνκερ.

Η φερόμενη επίθεση έρχεται μετά την προειδοποίηση του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να πλήξουν νέους στόχους στο Ιράν, προαναγγέλλοντας «σκληρά πλήγματα» εάν συνεχιστούν οι εντάσεις.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι δηλώσεις της Ουάσιγκτον συνιστούν ευθεία απειλή για επέκταση της σύγκρουσης εις βάρος του ιρανικού λαού. Όπως σημείωσε, η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει πλέον σοβαρά την πιθανότητα να συμπεριλάβει στη λίστα πιθανών στόχων αμερικανικές εγκαταστάσεις, δυνάμεις ή φορείς που μέχρι στιγμής δεν είχαν τεθεί στο στόχαστρο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ωστόσο, ο ίδιος απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι νέοι στόχοι ή το πότε ενδέχεται να εκδηλωθούν ενδεχόμενες επιθέσεις.

Συναγερμός στο Μπαχρέιν

Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν σειρήνες προειδοποίησης.

Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους της χώρας να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μετακινηθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές καταφύγιο.