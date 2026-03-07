Ιράν: «Αναζητούμε νέους αμερικανικούς στόχους να χτυπήσουμε», απαντά μετά τις απειλές Τραμπ στην Τεχεράνη

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τη λίστα των αμερικανικών στόχων που θα μπορούσαν να πληγούν, ως απάντηση στις νέες προειδοποιήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τράμπ.

Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN, το Ιράν αναζητά επιπλέον αμερικανικά συμφέροντα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο σε περίπτωση κλιμάκωσης.

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την προειδοποίηση του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να πλήξουν νέους στόχους στο Ιράν, προαναγγέλλοντας «σκληρά πλήγματα» εάν συνεχιστούν οι εντάσεις.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι δηλώσεις της Ουάσιγκτον συνιστούν ευθεία απειλή για επέκταση της σύγκρουσης εις βάρος του ιρανικού λαού. Όπως σημείωσε, η Ισλαμική Δημοκρατία εξετάζει πλέον σοβαρά την πιθανότητα να συμπεριλάβει στη λίστα πιθανών στόχων αμερικανικές εγκαταστάσεις, δυνάμεις ή φορείς που μέχρι στιγμής δεν είχαν τεθεί στο στόχαστρο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ωστόσο, ο ίδιος απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι νέοι στόχοι ή το πότε ενδέχεται να εκδηλωθούν ενδεχόμενες επιθέσεις.

Τραμπ: «Σήμερα το Ιράν θα χτυπηθεί πολύ σκληρά»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε το Ιράν με νέα «πολύ σκληρά» πλήγματα, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη έχει ήδη «παραδοθεί» στους γείτονές της στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η ιρανική ηγεσία, υπό την πίεση των αμερικανο-ισραηλινών επιχειρήσεων, ζήτησε συγγνώμη από γειτονικές χώρες και δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Όπως σημείωσε: «Το Ιράν ζήτησε συγγνώμη από τους γείτονές του και παραδόθηκε σε αυτούς, υποσχόμενο ότι δεν θα ξαναεπιτεθεί εναντίον τους». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Αυτή η υπόσχεση έγινε μόνο εξαιτίας των αμείλικτων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί: «Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χάνει, εδώ και χιλιάδες χρόνια, από τις γύρω χώρες της Μέσης Ανατολής. Είπαν: «Ευχαριστώ Πρόεδρε Τραμπ». Εγώ είπα: «Παρακαλώ!». Το Ιράν δεν είναι πλέον ο «νταής της Μέσης Ανατολής», είναι, αντίθετα, «Ο ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» και θα είναι για πολλές δεκαετίες μέχρι να παραδοθούν ή, το πιθανότερο, να καταρρεύσουν εντελώς».

Ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του: «Σήμερα, το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά! Υπό σοβαρή εξέταση για πλήρη καταστροφή και βέβαιο θάνατο, λόγω της κακής συμπεριφοράς του Ιράν, βρίσκονται περιοχές και ομάδες ανθρώπων που δεν είχαν εξεταστεί για στόχευση μέχρι αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Συναγερμός στο Μπαχρέιν

Την ίδια ώρα, συναγερμός σήμανε στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν σειρήνες προειδοποίησης.

Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους της χώρας να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μετακινηθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές καταφύγιο.