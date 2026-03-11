Φρουροί της Επανάστασης: Δεν έχουν δικαίωμα να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ οι εχθροί μας

Εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν δήλωσε ότι συνεχίζονται οι μεγάλες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

«Ένας μεγάλος αριθμός αμερικανικών δυνάμεων σκοτώθηκε και τραυματίστηκε σε επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του IRGC, Εμπραχίμ Ζολφαγάρι, σε ομιλία του στην κρατική τηλεόραση.

«Το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση από τις δυνάμεις μας. Οι εχθροί μας δεν έχουν δικαίωμα να περάσουν από αυτό και οι επιθέσεις μας θα συνεχιστούν ευρέως χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ισλαμική Δημοκρατία υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της και η νίκη μας θα είναι από τον Αλλάχ».