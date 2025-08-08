Φον ντερ Λάιεν: “Το Ισραήλ να αναθεωρήσει για την κατάληψη της Γάζας – Αναγκαία η άμεση κατάπαυση του πυρός”

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλεί το Ισραήλ να αναθεωρήσει το σχέδιό του για την Γάζα.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση οφείλει να αναθεωρήσει την απόφασή της για επέκταση της στρατιωτικής της επιχείρησης στην Γάζα», δηλώνει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν. «Μία κατάπαυση του πυρός είναι αναγκαία αμέσως».