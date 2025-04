Νέα τραγωδία σημειώθηκε στις ΗΠΑ καθώς συνετρίβη ένα μικρό αεροσκάφος στην Μπόκα Ράτον της Φλόριντα, με αποτέλεσμα τα τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό να σκοτωθούν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ABCNews τα τρία άτομα που ήταν στο αεροσκάφος σκοτώθηκαν σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.

“Το αεροσκάφος είχε προφανώς κάποια μηχανικά προβλήματα και κατέβηκε εδώ στο Military Trail”, δήλωσε ο Michael LaSalle, βοηθός αρχηγός της πυροσβεστικής για την Boca Fire Rescue, σε συνέντευξη Τύπου. «Επίσης, υπήρχε ένα αυτοκίνητο στο έδαφος».

Ένας άνδρας στο αυτοκίνητο υπέστη τραύματα που δεν είναι απειλητικά για τη ζωή του, είπε ο LaSalle.

