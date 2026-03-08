Εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν – «Θα τον καταδιώξουμε» απαντά το Ισραήλ, φλέγεται για 9η μέρα η Μέση Ανατολή

Η Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει ορίσει τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, ο οποίος θα διαδεχθεί τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

Τα μέλη της Συνέλευσης επιβεβαίωσαν την απόφαση χωρίς όμως να κατονομάσουν το πρόσωπο που επιλέχθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πλέον κατάλληλος υποψήφιος, που έλαβε την έγκριση της πλειοψηφίας της Συνέλευσης των Ειδικών, ορίστηκε», δήλωσε ο Μοχσέν Χεϊνταρί, εκπρόσωπος της επαρχίας Χουζεστάν στη Συνέλευση, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

Παράλληλα, ο Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, άλλο μέλος της Συνέλευσης, σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο Fars, τόνισε ότι η απόφαση αντικατοπτρίζει την «ισχυρή θέση της πλειοψηφίας» του σώματος, επιβεβαιώνοντας έτσι την ομόφωνη στήριξη του νέου ηγέτη.

IDF: «Θα καταδιώξουμε τον επόμενο ανώτατο ήγέτη»

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει να στοχοποιεί οποιονδήποτε ενδέχεται να διαδεχθεί τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα φαρσί στην πλατφόρμα Χ, υπογράμμισε ότι θα καταδιώξει τόσο τον πιθανό διάδοχο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όσο και οποιοδήποτε πρόσωπο επιχειρήσει να τον διορίσει, αναφερόμενος στο θεσμικό όργανο που είναι υπεύθυνο για την επιλογή του νέου ηγέτη.

Την ίδια στιγμή, ανώτερος κληρικός που συμμετέχει στη Συνέλευση των Ειδικών, το σώμα που έχει την αρμοδιότητα να εκλέγει τον ανώτατο ηγέτη, δήλωσε χθες ότι τα μέλη της αναμένεται να συνεδριάσουν «εντός μίας ημέρας» προκειμένου να αποφασίσουν για τη διαδοχή.

Τεράστιες φλόγες σκέπασαν την Τεχεράνη

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό της Τεχεράνης, φωτίζοντας τη νύχτα και δημιουργώντας σκηνικό μεγάλης αναστάτωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨 NEW VIDEO: The Tehran oil depot is completely engulfed in flames — massive fireballs and thick smoke now dominating the skyline as the facility burns out of control. pic.twitter.com/2yZwKqoANT— Hans Herberg (@HANSFORNJ) March 8, 2026



Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου και μία εγκατάσταση επιμελητείας που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση πετρελαϊκών προϊόντων επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στην Τεχεράνη και τις γύρω περιοχές. Όπως ανέφερε ο ίδιος, από τα πλήγματα έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨 HOLY SMOKES. Massive fires breaking out in Tehran after strikes on oil depots causes oil to FLOOD along the sewer system



The regime is furious. Their key infrastructure is now a target.



It gets worse EVERY HOUR for Iran. SURRENDER!pic.twitter.com/CrwMwjr6g3 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 8, 2026

Ο επικεφαλής της εθνικής εταιρείας διανομής πετρελαϊκών προϊόντων, Κεραμάτ Βεϊσκαραμί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι οι πέντε εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές, ωστόσο η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βίντεο καταγράφουν τις φλόγες

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τη φωτιά να εξαπλώνεται κοντά στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου Shahran, στα βορειοδυτικά της Τεχεράνης. Στα πλάνα διακρίνονται μεγάλες φλόγες και πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή, με τις εικόνες να διαδίδονται γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα. 💢 WATCH: Video shows a massive fire at the Aqdasiyeh oil depot in northeastern Tehran, near the end of Arash Highway in the Sohank area. The depot is a major fuel storage and distribution facility, and footage shows large explosions and towering flames rising above the complex… https://t.co/XDLAOvOrOl pic.twitter.com/f6Dte7TOAG ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 7, 2026

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποίησε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην ιρανική πρωτεύουσα, γεγονός που φαίνεται να συνδέεται με τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή.

Στόχος ξανά οι εγκαταστάσεις Shahran

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Shahran έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο επιθέσεων. Το συγκρότημα είχε δεχθεί πλήγμα και τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που έγινε γνωστή ως «Πόλεμος των 12 Ημερών».

«Η νύχτα έγινε μέρα»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές έντονου τρόμου. Ένας μάρτυρας δήλωσε στο BBC ότι «ήταν σαν η νύχτα να είχε μετατραπεί σε μέρα» εξαιτίας της φωτιάς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι φλόγες εξαπλώθηκαν μέχρι την κοντινή λεωφόρο Koohsar, όπου φέρεται να τυλίχθηκαν στις φλόγες κατοικίες και καταστήματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή.