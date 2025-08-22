Flamingo: Ο πύραυλος της Ουκρανίας που θα μπορούσε να χτυπήσει τη Μόσχα – Έχει βεληνεκές 3.000 χλμ. (βίντεο)

Με τις διαβουλεύσεις για τον πόλεμο και τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο να είναι σε πλήρη εξέλιξη, η Ουκρανία δοκιμάζει έναν νέο πύραυλο, τύπου κρουζ που μπορεί να πλήξει τη Ρωσία.

Ο λόγος για τον πύραυλο Flamingo FP-5, ο οποίος αναπτύχθηκε από την ουκρανική εταιρεία Fire Point, εταιρεία που παράγει drones και τα χρησιμοποιεί η Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Δεν θέλαμε να το δημοσιοποιήσουμε, αλλά φαίνεται ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Το Flamingo είναι ένας πύραυλος μακράς εμβέλειας που μπορεί να μεταφέρει κεφαλή βάρους 1.150 κιλών και να πετάξει 3.000 χιλιόμετρα μέχρι τη Ρωσία», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος και τεχνική διευθύντρια της εταιρείας Iryna Terekh, σε συνέντευξη στο «Politico».

«Το σκεφτήκαμε πολύ γρήγορα. Χρειάστηκαν λιγότερο από εννέα μήνες για να το αναπτύξουμε από την ιδέα μέχρι τις πρώτες επιτυχημένες δοκιμές στο πεδίο της μάχης. Δεν θα σας πω την ακριβή ταχύτητά του, αλλά μπορώ να πω ότι είναι ταχύτερος από όλους τους άλλους πυραύλους που διαθέτουμε σήμερα», πρόσθεσε η Terekh και κατέληξε: «Είναι εξ ολοκλήρου ουκρανικής κατασκευής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ασυνήθιστο όνομα και το αρχικό ροζ χρώμα της κεφαλής του πυραύλου ήταν ένα… εσωτερικό αστείο της εταιρείας για τον ελάχιστα προβεβλημένο ρόλο των γυναικών στον χώρο των όπλων και του πολέμου.

«Οι πρώτοι μας πύραυλοι ήταν ροζ. Πέρασαν όλες τις δοκιμές ροζ, αλλά μετά έπρεπε να αλλάξουμε χρώμα λόγω των στρατιωτικών απαιτήσεων καμουφλάζ. Αλλά η γυναίκα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή είναι ακόμα εκεί. Γυναικεία πινελιά στους πυραύλους», δήλωσε η Terekh.

«Δεν χρειάζεσαι ένα τρομακτικό όνομα για έναν πύραυλο που μπορεί να πετάξει 3.000 χιλιόμετρα. Ο κύριος στόχος για έναν πύραυλο είναι να είναι αποτελεσματικός» σημείωσε η ίδια.