Φιντάν: Παράνομες οι επιθέσεις του Ιράν στις χώρες του Κόλπου – Ο Λίβανος κινδυνεύει με κατάρρευση από τον «βρώμικο πόλεμο» του Ισραήλ
Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας στην Άγκυρα
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο σε νέες δηλώσεις για την κρίση στην Μέση Ανατολή.
Ο ίδιο τόνισε τον κίνδυνο κατάρρευσης της χώρας από τον “βρώμικο πόλεμο” του Ισραήλ μιλώντας στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ.
«Το Ισραήλ, ακολουθώντας επεκτατικές πολιτικές, φέρνει τον βρώμικο πόλεμό του στον Λίβανο. Οι ισραηλινές επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν πριν καταρρεύσει το λιβανέζικο κράτος», είπε.
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε, ακόμα, παράνομες και τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου και εν γένει τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Μέση Ανατολή.
«Είμαστε σε επαφή τόσο με την ιρανική όσο και με την αμερικανική πλευρά. Ακριβώς όπως η απρόκλητη επίθεση κατά του Ιράν είναι παράνομη, το ίδιο παράνομη είναι και η απρόκλητη επίθεση του Ιράν κατά των χωρών του Κόλπου. Έχουμε μεταφέρει αυτό το μήνυμα και στους Ιρανούς ομολόγους μας» τόνισε.
