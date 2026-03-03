Φιντάν για Ιράν: «Απίστευτα λάθος στρατηγική»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι η στρατηγική του Ιράν να επιτίθεται σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του είναι μια «απίστευτα λανθασμένη στρατηγική» και αυξάνει την αστάθεια στην περιοχή.

«Ο αδιάκριτος βομβαρδισμός όλων αυτών των τόπων από το Ιράν είναι μια απίστευτα λανθασμένη στρατηγική», λέει στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT Haber, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί μια στρατηγική του τύπου «αν πνιγώ, θα πνίξω και την περιοχή».

Ο Φιντάν λέει ότι οι χώρες που δέχονται επίθεση από το Ιράν ενδέχεται να μην μπορέσουν να παραμείνουν σιωπηλές εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις και ότι ο κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της σύγκρουσης είναι ανησυχητικός.