Η σεισμική δόνηση 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 16:37 ώρα Ελλάδας στις Φιλιππίνες έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία για ενδεχόμενη πρόκληση τσουνάμι στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Μιντανάο στις Φιλιππίνες, με βάθος 63 χιλιομέτρων (39 μίλια), όπως κατέγραψε το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι εξέδωσε σήμα κινδύνου για την περιοχή, μετά τον σεισμό. Το Μιντανάο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στις Φιλιππίνες, μετά το Λουζόν και το έβδομο σε πληθυσμό νησί στον κόσμο. Βρίσκεται στη νότια περιοχή του αρχιπελάγους και είναι μέρος ενός νησιωτικού συμπλέγματος.

Σημειώνεται πως οι Φιλιππίνες συγκαταλέγονται στις πιο σεισμογενείς χώρες του κόσμου.

Δείτε παρακάτω βίντεο από τη στιγμή της σεισμικής δόνησης:

Just in video shows panic at restaurant as M7.6 earthquake hits the Philippines#earthquake https://t.co/JUSpDWDCgi December 2, 2023

Video of the recent M7.6 earthquake in the Philippines…pic.twitter.com/b28DWaivOz December 2, 2023

