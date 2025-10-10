Φιλιππίνες: Πολύ ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στα νότια της χώρας – Νέα προειδοποίηση για τσουνάμι

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα (10/10) στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με το σεισμολογικό ινστιτούτο της χώρας, μερικές ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για τσουνάμι και οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών κλήθηκαν να τις εγκαταλείψουν άμεσα και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Ο σεισμός ήταν τεκτονικής προέλευσης και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Το Phivolcs ανέφερε ότι οι ακόλουθες δονήσεις καταγράφηκαν στις παρακάτω περιοχές: Πόλη Νταβάο, Πόλη Μπισλίγκ, Σουριγκάο ντελ Νόρτε. Another magnitude 6.9 aftershock hit Mindanao, Philippines at 11:12 UTC. Felt across Davao and Biao, with residents reporting swaying and stress. No tsunami threat.



Another strong quake jolts Davao Oriental. A magnitude 6.9 earthquake hit offshore Manay on Friday evening, following the earlier 7.4 tremor. PHIVOLCS has issued tsunami warnings for coastal areas in Davao Oriental, Surigao del Sur, and Surigao del Norte.



A magnitude 6.9 earthquake hit offshore Manay on Friday evening, following the earlier 7.4 tremor. PHIVOLCS has issued tsunami warnings for coastal areas in Davao Oriental, Surigao del Sur, and Surigao del Norte. pic.twitter.com/JzeDifj5XI October 10, 2025

Να θυμίσουμε ότι τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών που έπληξε νωρίτερα σήμερα τις Φιλιππίνες, όπου εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία αργότερα ήρθη, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Στην πόλη Μάτι, ένα άτομο σκοτώθηκε από την κατάρρευση τοίχου, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας υπέστη ανακοπή, δήλωσε στο AFP το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της πόλης.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων είχε προειδοποιήσει ότι αναμενόταν ένα «καταστροφικό τσουνάμι» «με κύματα ύψους που είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο ζωές» στην ανατολική ακτή του αρχιπελάγους. Οι κάτοικοι κατά μήκος των πληγεισών ακτών κλήθηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές τους προληπτικά.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) στη συνέχεια ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι για τις Φιλιππίνες, το Παλάου και την Ινδονησία. Ο σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες 11 ημέρες έπειτα από εκείνον που άφησε πίσω 74 νεκρούς και περίπου 72.000 σεισμοπαθείς στην κεντρική νήσο Τσεμπού.

Το αρχιπέλαγος βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη. Στη χώρα καταγράφονται πάνω από 800 ισχυροί σεισμοί σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο.