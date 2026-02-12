Φιλιππίνες: Influencer πεθαίνει μετά από κατανάλωση τοξικού καβουριού (Βίντεο)

Μία 51χρονη food influencer από τις Φιλιππίνες έχασε τη ζωή της μετά από κατανάλωση του «devil crab», το οποίο είχε μαγειρέψει για βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, η Έμμα Άμιτ στις 4 Φεβρουαρίου δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να μαγειρεύει διάφορα θαλασσινά μαζί με φίλους της, έπειτα από ψάρεμα κοντά στο σπίτι της στο Πουέρτο Πρινσέσα, στις Φιλιππίνες. Στο βίντεο η 51χρονη φαίνεται να δοκιμάζει ένα θαλάσσιο σαλιγκάρι, ενώ σε μία μεγάλη κατσαρόλα με γάλα καρύδας βράζουν τα οστρακοειδή που είχαν συλλέξει.

Η Έμμα, η οποία σημειώνεται ότι ήταν έμπειρη ψαράς, ένιωσε αδιαθεσία μετά από την κατανάλωση τοξικού υφαλοκαβουριού. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η influencer έπαθε τροφική δηλητηρίαση επειδή πέρασαν τοξίνες στην κυκλοφορία του αίματος της. Επίσης οι γείτονες την την είδαν να έχει σπασμούς καθώς μεταφερόταν σε τοπικό κέντρο υγείας στις Φιλιππίνες.

Γρήγορα επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της και λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις της τα χείλη της έγιναν μπλε. Κοντινά της πρόσωπα την μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο κατέληξε δύο ημέρες αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο επικεφαλής του χωριού Luzviminda, Λάντι Τζεμάνγκ, επιβεβαίωσε ότι η 51χρονη έχασε τη ζωή της από τα «devil crabs», λέγοντας ότι στο σπίτι της βρέθηκαν έντονα χρωματισμένα κελύφη από το συγκεκριμένο θαλάσσιο είδος.

«Είδα τα κελύφη, ήταν περίπου οκτώ. Δεν ξέρω αν ήταν όλα devil crabs, αλλά έμοιαζαν μεταξύ τους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι, δεδομένης της εμπειρίας της στο ψάρεμα, θα έπρεπε να είναι σε θέση να τα αναγνωρίσει.

«Είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί θα έπρεπε να το γνωρίζουν. Εκείνη και ο σύζυγός της είναι και οι δύο ψαράδες. Ζουν δίπλα στη θάλασσα, άρα ξέρω ότι γνωρίζουν πως αυτό το devil crab είναι επικίνδυνο για κατανάλωση. Γιατί το έφαγε; Αυτό είναι που με μπερδεύει», ανέφερε.

Οι τοπικές αρχές μετά τον θάνατο της εξέδωσαν προειδοποίηση στους κατοίκους να αποφεύγουν την κατανάλωση θαλασσινών που δεν γνωρίζουν.

«Προς τους κατοίκους του Πουέρτο Πρινσέσα, σας καλώ να είστε διπλά προσεκτικοί», δήλωσε ο Τζεμάνγκ. «Μην καταναλώνετε αυτά τα επικίνδυνα devil crabs, γιατί έχουν ήδη κοστίσει δύο ζωές στην πόλη μας. Μην παίζετε με τη ζωή σας».

Επίσης οι αρχές ανέφεραν ότι παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας των φίλων της influencer ώστε να διαπιστωθεί αν εμφανίζουν παρόμοια συμπτώματα.

Τα «devil crabs»

Τα λεγόμενα «devil crabs» ή αλλιώς Zosimus aeneus ζουν στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, εκτεινόμενα από τις ακτές της Ανατολικής Αφρικής μέχρι και τη Χαβάη.

Σύμφωνα με το Smithsonian, πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνα καβούρια για τον άνθρωπο, καθώς στους ιστούς τους συσσωρεύονται ισχυρές νευροτοξίνες, όπως η τετροδοτοξίνη και η σαξιτοξίνη. Η κατανάλωσή τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση και να οδηγήσει σε θάνατο μέσα σε λίγες ώρες.

Την θλίψη της έχει εκφράσει η τοπική κοινωνία για τον χαμό της 51χρονης. «Σοκαριστικό και ξαφνικό» χαρακτήρισε τον χαμό της η φίλη της, Μπέβερλι Βιγιανουέβα.

«Ήσουν σαν μεγαλύτερη αδελφή για μένα. Θα μου λείπεις πάντα. Ξέρω ότι δεν ήθελες να φύγεις ακόμη, γιατί είχες τόσα σχέδια στη ζωή σου, αλλά γιατί; Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν θα απαντηθεί ποτέ, γιατί δεν είσαι πια εδώ», έγραψε.