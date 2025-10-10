Φιλιππίνες: Δύο νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών που έπληξε νωρίτερα σήμερα τις Φιλιππίνες, όπου εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία αργότερα ήρθη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 20 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της πόλης Μανάι στο νότιο νησί Μιντανάο στις 9:43 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS).

Στην πόλη Μάτι, ένα άτομο σκοτώθηκε από την κατάρρευση τοίχου, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας υπέστη ανακοπή, δήλωσε στο AFP το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της πόλης.

👉#Carmen (lokal na oras 09:45:27). Naramdaman niyo ba ang lindol? Mangyari lamang na ibahagi ang inyong karanasan sa:

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th



Ang iyong mga obserbasyon ay mahalaga upang lubos na maunawaan ang epekto ng lindol.🙏— EMSC (@LastQuake) October 10, 2025

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων είχε προειδοποιήσει ότι αναμενόταν ένα «καταστροφικό τσουνάμι» «με κύματα ύψους που είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο ζωές» στην ανατολική ακτή του αρχιπελάγους. Οι κάτοικοι κατά μήκος των πληγεισών ακτών κλήθηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές τους προληπτικά.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) στη συνέχεια ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι για τις Φιλιππίνες, το Παλάου και την Ινδονησία.